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≡ Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По словам начальника местной полицейской службы полковника полиции Негмета Исмагулова, этот факт будет обсуждаться также на офицерском и полицейском собраниях", - говорится в пресс-релизе ДВД Костанайской области.
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Офигевший
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браво!!!И вернуть братву на службу,что-бы и далее помощь государству предоставляли!

§ Валентин
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5266
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это пример взаимовыручки внутрисемейной, внутриродовой, если хочешь. В этом аспекте можно только завидовать. Проявлена конечно не по лучшему из поводов, но тем не менее.


Это вторая сторона медали.
Ты, надеюсь, понимаешь что это просто проявление принципа "своим всё, чужим ничего"? :)
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Денис
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно правда, так внезапно нашли 5 лямо каждый . вот, у меня бы не смогли найти даже за год. просто нету и все или жилье последнее продавать за бесценок и то бы не насобирали. Стопудово,кто-то из родни почки попродавали. откуда в семье полицая такие баблосы???да, и в поглощающей половине населения такая же ситуация с финансами.ну,не считаем тех , укого деньги не клюют.

* Victor Yang
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7795
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.02.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
а то получатся десятка миллионнов в загашнике уже "заработана",
можно дальше крутить, если что, штрафанут.

Во-первых, вряд ли у вымогателей 125 тысяч тенге на двоих-троих есть такие суммы.
Во-вторых, путь на госслужбу им заказан.
Цитата:
Горожанин_kst:
Это пример взаимовыручки внутрисемейной, внутриродовой, если хочешь.

Это да. Но, с другой стороны, - подставил всю семью, весь род и теперь должен им по гроб жизни. Дон Корлеоне так же начинал ;-) .
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Денис
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,нормально все будет. переедут в другую область,годик-другой в таксистах рожи помалюют зеленкой наркоманам и сменят фамилию, а там уже все забудется-позабудется.

§ Солнышко
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 14.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю, что в зале судебного заседания было дважды допущено массовое нарушение порядка присутствующими при разбирательстве дела лицами. И суд вообще то на это должен реагировать. Возможно даже привлечение к административной ответственности за неуважение к суду. Но судья не среагировал, к сожалению.
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112
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
я родне их респектую,

Да какая родня то?
Полицейский обычный человек из очень бедной семьи, желающий немного заработать..
Даже после 5ти лет службы обогазается он один и его семья, как правило он никому не помогает своим, это же коррупция.
Ну может некоторым, но их мало..
Так какие сородичи, тем более бедные ему в том помогут?
Как правило сотрудники полиции из отдаленных разваленных колхозов Камыстинского и теперь тургайского района..
Интересно, но многие полицейские рассматривают это как ступень выше, ... на работу в такси..
Попробуй обычный колхозник устройся в такси нормальное.
А тут если ты бывший, даже если там поработал два месяца, , тебя полиция уважает и никогда не штрафует и налоговики..
Нет у этих ребят никаких богатых сородичей, потому наверно и мстят всем..

§ Горожанин_kst
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.02.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

#18 полностью согласен)Цитата:
Валентин:
это просто проявление принципа

"Сам погибай, а родича выручай" в данном случае вернее.
То что ты сказал, это больше о принципе приёма на госслужбу)))
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Павел
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
БЕРИ.грабь.воруй,пользуйся своим положением:отделаешься штрафом .Им все можно.Позорище.Хоть бы не показывали

112
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня когда однокашник стал участковым, так я отвернулся от него сразу..
Как я ему помогу и должен ли?
"Сгорел" на работе, от спирта, царствие ему небесное.
Я даже на похоронах не был..
Так жестко мы раньше делились на ментов и тех кто сочувствует авторитетам криминального мира..
Так вот, ему помогают в первое время такие же как он..
Не родичи, не друзья, никто..
Они это понимают и стараются помочь, потому что так же им потом будут помогать..

1
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, вряд ли у вымогателей 125 тысяч тенге


125000*365= 46 миллионов 625 тысяч тенге.
в реальности больше.

§ Валентин
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5266
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
"Сам погибай, а родича выручай" в данном случае вернее.


Многим очень нравится, да. Пока не столкнутся лично, с неудачной стороны.
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112
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня ментом племяш от сестры по матери хотел быть..
Даже для этого отслужио в ВДВ.
Он в результате, его что то там не приняли в ментовку.
Но с тех пор я с ним не общаюсь.
Раз хотел стать ментом, пусть по ментовски сам по себе и живет..
Бедная, очень бедная семья..
Отец до сих пор грузчик на складской..
Хату снимают..
Вот что такое сегодняшние родичи у полицейского..

Гость
Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае




Отправлено: 14.02.17 - 13:05
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