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§ NG.kz
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае 18 февраля
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным отдела сельского хозяйства, свинину будут продавать по 900 тенге за 1 кг, говядину - по 1000-1100, баранину - по 950-1000, конину - по 1200 тенге за 1 кг. Сахар - по 204 тенге за 1 кг, растительное масло - от 350 до 400 тенге за 1 литр.
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Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае 18...




Отправлено: 14.02.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сахар в маркетах по 214 российский, яйца по 230 .
чем привлекут?
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