112 Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало... #21







Отправлено: - 12:51 Цитата: Горожанин_kst:

я родне их респектую,

Да какая родня то?

Полицейский обычный человек из очень бедной семьи, желающий немного заработать..

Даже после 5ти лет службы обогазается он один и его семья, как правило он никому не помогает своим, это же коррупция.

Ну может некоторым, но их мало..

Так какие сородичи, тем более бедные ему в том помогут?

Как правило сотрудники полиции из отдаленных разваленных колхозов Камыстинского и теперь тургайского района..

Интересно, но многие полицейские рассматривают это как ступень выше, ... на работу в такси..

Попробуй обычный колхозник устройся в такси нормальное.

А тут если ты бывший, даже если там поработал два месяца, , тебя полиция уважает и никогда не штрафует и налоговики..

Нет у этих ребят никаких богатых сородичей, потому наверно и мстят всем..