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≡ Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день душевнобольных, праздник мам и даже домашних животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день душевнобольных, праздник мам и даже домашних животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопреки распространённому мнению, день Святого Валентина – вовсе не католический праздник. То есть к церкви он имеет весьма опосредованное отношение – потому что назван в честь святого и связан с венчанием. Это нам подтвердили в Римско-Католическом приходе Пресвятой троицы в Алматы.
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[Исправлено: Виталий Ефименко, 14.02.2017 - 10:30]

§ Валентин
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5266
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tamir:


[недобро смотрит]
Профайл

гость
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...




Отправлено: 14.02.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Валентинов!
:-o
Валентины с праздником!

§ kbkz1980
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2176
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.02.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне эти праздники не по нраву,8 марта тоже.
Оброзцопво-показательные выступления,тётки нафуфыренные и дяденьки с веником.
Люблю когда не в обязательном порядке цветы подарки дарят,а от души .
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* Виталий Ефименко
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 19
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 14.02.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
напоминает многих комментаторов )


[Исправлено: Виталий Ефименко, 14.02.2017 - 11:47]
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Клавдуний Третий
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...




Отправлено: 14.02.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Оброзцопво-показательные выступления,тётки нафуфыренные и дяденьки с веником.
Люблю когда не в обязательном порядке цветы подарки дарят,а от души .

А сами то вы часто делаете что-либо или только ждете и ворчите, мол мужик должен?

Наталия
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...




Отправлено: 14.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный праздник. Этот праздник в том то и дело, что не от директив, а от душевного порыва. Лишний раз сказать друг другу: "Люблю!", сделать что-то приятное любимым людям. Пусть дети видят, как родители любят и уважают друг-друга, а не ругаются и дерутся. Ну а кто этого не хочет делать, у того это обычный день.
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