Наталия Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день... #20







Отправлено: - 12:50 Отличный праздник. Этот праздник в том то и дело, что не от директив, а от душевного порыва. Лишний раз сказать друг другу: "Люблю!", сделать что-то приятное любимым людям. Пусть дети видят, как родители любят и уважают друг-друга, а не ругаются и дерутся. Ну а кто этого не хочет делать, у того это обычный день.