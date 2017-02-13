Цитата: 112:

чем стол плох, думаю это даже лучше.



Это ни гигиенично, разделочных досок надо иметь несколько для теста,рыбы,мяса,лука-чеснока и овощей.

Цитата: 112:

В досках там занозы всякие и болтается она.



А их менять почаще надо,во первых бактерии там поселяются,во вторых изношенность.



Цитата: drakon:

гдн всять такую доскУ. Полтора метра

в диаметре?...

гдн всять такую доскУ. Полтора метрав диаметре?...

Дракоша поверь, такие у нас не проблема .