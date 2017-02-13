Гость Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского... #25







Отправлено: - 10:40 Информация с того самого объявления:

Высококомфортабельный не менее 5-ти местный, полноприводный автомобиль повышенной проходимости. Не менее 32-клапанный V-образный, не менее восьмицилиндровый бензиновый двигатель объемом не менее 4608 куб.см., не менее 309 л.с., автоматическая не менее 6-ти ступенчатая трансмиссия. Разгон 0-100 км/ч (сек): не менее 8.6. Емкость топливного бака (л): не менее 93+45. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: не менее 4950/1980/1950. Снаряженная масса (кг): не менее 2585-2785. Цвет кузова: черный. Год выпуска не менее 2016 года.