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≡ Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского района авто за 23 млн.тг.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского района авто за 23 млн.тг.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, скрин со страницы госзакупок Денисовским деятелям срочно надо купить авто за 23 млн.тг.
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рплаы
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 13.02.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
серуха,никатит твой прадик,ему красная цена нулевый в фарше потолок 16 лямов

§ Серый волк
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8596
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
на сегодня хватит новостей . час часом , а дальше все хлеще , вообще совесть потеряли...
Да не поняли вы ничего как всегда!
Они к посевной готовятся!
Трактор для сеялки новый покупают!
Немного правда дороговато, но кто эти деньги считает?
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гена
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 13.02.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Денег в местном бюджете видно много.а мы как сидели без воды.так и сидим.пусть покупает шестерку.какая работа.такая и машина

§ yeti91
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 13.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуть.как будто в районе дыр нет.ГНАТЬ надо таких управляющих которые не о народе думают а о ЖОПЕ своей.
Профайл

Читатель 1
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 14.02.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется взять дрын подлиннее...

аргентинец
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 14.02.17 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наглецы, страна непуганных идиотов!!!

Лева
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 14.02.17 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно слышал что 10 акиматам деньги дали на новые внедорожники. Просто Сарыколь с Денисовой походу первые закуп объявили. Остальные теперь смотрят реакцию общественности😉. НГ проверьте правда это или нет, а то 230 миллионов на более нужные вещи потратить можно.

Денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 14.02.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задайте официальный запрос о необходимости таких трат от газеты,например.

§ Застройщик
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...
Застройщик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 05.10.10
Отправлено: 14.02.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
НУ,я понял, о футболе речь. так подробнее можно ?


Зайдите на портал и в поиске введите наименование реки на которой Костанай стоит и всё уведите своими глазами.
Профайл

денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 14.02.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на сайте газеты Тобол инфо читаю статью Про детей сирот стоящих в очередях десятилетиями,как их футболят акиматы и тут такие траты на какие-то сраные авто..лучше бы жилье на эти деньги построили...и какие-то клубы тобольные...еперный театр... совсем совести нет.

Гость
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 14.02.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация с того самого объявления:
Высококомфортабельный не менее 5-ти местный, полноприводный автомобиль повышенной проходимости. Не менее 32-клапанный V-образный, не менее восьмицилиндровый бензиновый двигатель объемом не менее 4608 куб.см., не менее 309 л.с., автоматическая не менее 6-ти ступенчатая трансмиссия. Разгон 0-100 км/ч (сек): не менее 8.6. Емкость топливного бака (л): не менее 93+45. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: не менее 4950/1980/1950. Снаряженная масса (кг): не менее 2585-2785. Цвет кузова: черный. Год выпуска не менее 2016 года.
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