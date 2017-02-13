Цитата: Хохол:

О как ! А с кого штраф ? У уклониста вряд ли такие деньги будут , а родители не обязаны отвечать за совершеннолетнего .



у нас уклонистов нет наоборот деньги дают что бы в армию взяли, а у соседей наоборот чтобы в армию не идти деньги дают, потому как наша армия мирная не воюет. а у соседей участвует во всяких военных операциях.