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§ NG.kz
Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежегодно к воинской службе в Казахстане призываются молодые парни в возрасте от 18 до 27 лет. Однако в соответствии с казахстанским законом о воинской обязанности ряду категорий граждан предоставляется или может быть предоставлена отсрочка от службы в армии страны.
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§ Vital
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лица, работающие в государственных органах Республики Казахстан на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка; - авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации; - лица, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ; - педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года.

Блин как лекго стало. В мою время это было дороговато. А щас такие справки можно на штампить в три минуты.
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§ Доктор СИЗО
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2399
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Головы болтаются в разные стороны.... разве за 1 год можно сделать толкового солдата.... стройбат топает....
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Хохол
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане




Отправлено: 13.02.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уклонистам от армии грозит штраф в размере до 1 000 МРП (2 миллиона 269 тенге),

О как ! А с кого штраф ? У уклониста вряд ли такие деньги будут , а родители не обязаны отвечать за совершеннолетнего .

§ Vital
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Головы болтаются в разные стороны.... разве за 1 год можно сделать толкового солдата.... стройбат топает..

Толковый солдат рождается только в бою. Я не про бункерных солдат который на кнопки жмут.
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ВЧК
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане




Отправлено: 13.02.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Головы болтаются в разные стороны.... разве за 1 год можно сделать толкового солдата.... стройбат топает....

У тебя самого голова болтается,знаток колбасных обрезков. Строевая подготовка согласно Строевого Устава. Знаком с таким термином или на диване такое не услышь?

§ 07Litra
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане
07Litra


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Сообщений: 8920
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 13.02.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Головы болтаются в разные стороны.... разве за 1 год можно сделать толкового солдата.... стройбат топает...

Цитата:
ВЧК:
У тебя самого голова болтается,знаток колбасных обрезков.

ну-ка Бакчан,объясни этому гермофродитному существу,откуда берутся дырки в армейскух сапогах и чем пахнут портянки на базае ВМФ Камрань.... :lol:
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Ержан
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане




Отправлено: 13.02.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Головы болтаются в разные стороны.... разве за 1 год можно сделать толкового солдата.... стройбат топает....

за то свой, а не чужого государства солдаты, наши деды вообще шагать не могли и даже Русский язык не все знали, зато вместе с Русскими, Узбеками, Украинцами в Великую отечественную войну поставили идеально марширующих строевиков европы сначала раком, а потом на колени по сей день подняться не могут.

Семен
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане




Отправлено: 13.02.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
О как ! А с кого штраф ? У уклониста вряд ли такие деньги будут , а родители не обязаны отвечать за совершеннолетнего .

у нас уклонистов нет наоборот деньги дают что бы в армию взяли, а у соседей наоборот чтобы в армию не идти деньги дают, потому как наша армия мирная не воюет. а у соседей участвует во всяких военных операциях.

Аноним
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане




Отправлено: 14.02.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 имеющие одного и более детей; 

- воспитывающие своего ребенка без матери;


Если у.меня ребенок есть, какая разница - с матерью я его воспитываю или без, отсрочка и так будет. Или я чото не вкурил?

§ Доктор СИЗО
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2399
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.02.17 - 08:21
Комментарий удален модератором.
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§ Доктор СИЗО
Re: Кто имеет право на отсрочку от армии в Казахстане
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2399
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Толковый солдат рождается только в бою.

-кто тебе сказал такую глупость.....видать художественных фильмов насмотрелся ...... типа Беларусьфильм.....в деревне 2 пьянных немцев и 4 полицая.... взвод советских разведчиков на чердаке у бабы Мани трусливо прячется....настоящий войн.....это профессия....как мясника....
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