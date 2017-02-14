андрей Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех... #1







Отправлено: - 09:41 а еще говорят день презервативов в США , ребят да Вам и впрям писать больше не о чем то циклон на востоке Украины , то костюмы факелоносцев, примите как данное больше по 32 страницы комментариев не будет , ну какие в наше время провокационные коменты , когда за лайки можно ответить не то что за слово , но это не повод опускаться до бульварщины