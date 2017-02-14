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§ NG.kz
Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день душевнобольных, праздник мам и даже домашних животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопреки распространённому мнению, день Святого Валентина – вовсе не католический праздник. То есть к церкви он имеет весьма опосредованное отношение – потому что назван в честь святого и связан с венчанием. Это нам подтвердили в Римско-Католическом приходе Пресвятой троицы в Алматы.
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[Исправлено: Виталий Ефименко, 14.02.2017 - 10:30]

андрей
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...




Отправлено: 14.02.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а еще говорят день презервативов в США , ребят да Вам и впрям писать больше не о чем то циклон на востоке Украины , то костюмы факелоносцев, примите как данное больше по 32 страницы комментариев не будет , ну какие в наше время провокационные коменты , когда за лайки можно ответить не то что за слово , но это не повод опускаться до бульварщины

Ух ты!
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...




Отправлено: 14.02.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитаты: 1." это праздник плодородия в честь богини "лихорадочной любви" и бога-козла Фавна"
2."Но в европейской Германии Святой Валентин считается покровителем не влюблённых, а умалишённых" В общем, праздник козлов и сумасшедших, они же и празднуют.

112
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...




Отправлено: 14.02.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто чего там дарит?
Я сам например подарок..

§ kbkz1980
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2175
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.02.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на последнем фото не 112,
схожесть большая по фигуре.
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§ Tamir
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 14.02.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Валентина это праздник геев,а валентинка это перевернутая попа.
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§ 211
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...
211


(Пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот наши уважаемые товарищи журналисты тоже так думают наверно..
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кип чак
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...




Отправлено: 14.02.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112, поздравляю с днем влюбленных.

112
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...




Отправлено: 14.02.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз не справляем день Ивана Купалы, то Валентинов день думаю надо..
Вон Киркоров вроде по радио про Валентина поет сейчас, почему на ретро фм..

§ Сергей_я
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1854
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.02.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tamir:
День Валентина это праздник геев,а валентинка это перевернутая попа.

Вы там че курите то у себя?
обычный праздник. который раздули для выкачки денег и скоро приравняют к 8 марта. Стопудова и цветы сегодня дороже и открытки.
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21
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...




Отправлено: 14.02.17 - 10:25
Комментарий удален модератором.

Serg
Re: Сегодня 14 февраля – день Святого Валентина, день всех...




Отправлено: 14.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А вот наши уважаемые товарищи журналисты тоже так думают наверно..

)) вот вот. я думаю надо побольше привнести в нашу жизнь светлого(можно даже и темного... пива)))
а некоторые люди наоборот только бы чем нибудь наказать, откуда у вас столько злости то. люди хотят радоваться в жизни и так не много поводов для позитива, а с такими людьми как вы только и останется что радоваться что живы остались

джо блэк
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...




Отправлено: 14.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кип чак:
112, поздравляю с днем влюбленных.

присоединяюсь,поздравляю!

Гость
Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день душевнобольных, праздник мам и даже домашних животных




Отправлено: 14.02.17 - 10:54
Комментарий проходит проверку.
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