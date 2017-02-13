/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 838 из 838«1...836837838
Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 13.02.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тесто вообще-то катают на доске для теста.

А чем стол плох, думаю это даже лучше.
В досках там занозы всякие и болтается она.
У нас вообще сделал из пропилена скалку, какое то тесто удобней даже катать, чем деревянной.

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9787
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тесто вообще-то катают на доске для теста

А гдн всять такую доскУ. Полтора метра
в диаметре?... :lol: :-o
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.02.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они родимые..
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 минуты и вот манты собственного изготовления мясо конина
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.02.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скалка собственного производства, стекловолокно армированное диаметр 25.
Так я скоро производителем стану..
Очень прочный, надежный и верный помощник в руках рассвирепевшей женщины.
Профайл

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9787
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В досках там занозы всякие и болтается она.

Так купи - рубанок и обсрогай её... :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2175
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.02.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
чем стол плох, думаю это даже лучше.

Это ни гигиенично, разделочных досок надо иметь несколько для теста,рыбы,мяса,лука-чеснока и овощей.
Цитата:
112:
В досках там занозы всякие и болтается она.

А их менять почаще надо,во первых бактерии там поселяются,во вторых изношенность.

Цитата:
drakon:
гдн всять такую доскУ. Полтора метра
в диаметре?... :lol: :-o

Дракоша поверь, такие у нас не проблема .
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 13.02.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так купи - рубанок и обсрогай её..

Стол гладкий, другой матовый, а доски строгать времени нет.
А стол моется лучше.

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9787
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дракоша поверь, такие у нас не проблема .

Лилли,тебе - верю.Больше - никому... :oops:
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2399
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.02.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
2 минуты и вот манты собственного изготовления мясо конина

-почему сам делаешь манты....а где катынушка?
-на крайняк, мог пригласить наших форумчанок))))))
Профайл

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
почему сам делаешь манты....а где катынушка?
-на крайняк, мог пригласить наших форумчанок)

Потому что Марик на все руки мастер . А Ваши форумчанки больше съедят , чем наготовят . Время сейчас трудное , и лишние рты кормить ни к чему . Тем более дорогой кониной .

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
почему сам делаешь манты.

День Валентина же..

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Время сейчас трудное


ты определись для себя .
то время трудное, то прекрасное.
или ты как хамелеон?

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
почему сам делаешь манты.
День Валентина же..


доктор не поймет, пенсионер уже,
манты- это же символ любви у некоторых.
Ответить Новый топик
Страница 838 из 838«1...836837838
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 205
Пользователей: 3
Всего: 208

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх