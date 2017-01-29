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Мариям
Новости сайта и форума




Отправлено: 29.01.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здраствуйте. Много с вами писали про дом кут шанырак в кжби. Хотелось попросить вас обратиться к вам. Чтобы вы поинтересоаались на отчетных встречах когда же на первом этаже запустят детский садик. А то уже столько времени просто стоит. А потребность и очередь какая. Особенно в кжби. Раньше здесь было 7 садиков а осталось 4. А построили домов 8 домов!!! Спросите напишите

Максим
Новости сайта и форума




Отправлено: 07.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот интересно, наша полиция требует выполнения ПДД и соответственно штрафует или "штрафует" и в хвост и в гриву, не припомню что бы кто то сказал что просто вынесли предупреждение какое возможно за мелкие нарушения. А сами должны ли следовать закону?
Суть...на Складской по Бородина напротив Баян Сулу(да и по Лермонтова) постоянно стоят патрульки, без проблесковых и т.п. Там что аварийно опасный участок? Или просто на камеру работают за пешеходов, да на знак 40 который стоит сразу за перекрестком и кто то не сбросит? Так же на Гагарина под путепроводом. Я согласен, не нарушай и будет тебе счастье. А как же закон?

Андрей
Новости сайта и форума




Отправлено: 13.02.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда будут чистить тратуары на улицы Аль- фараби от Каирбекова до Абая, Тарана от Темирбаева до Чехова, Складская до Рабочей и до Бородина,( Бородина отГагарина до Тарана ну здесь понятно мешают чистить столбы освещения и заборы )? И вывозить горы снега не перечисленых улица и не только, ?Видят ли в Акимате и ЖКХ что город не очень хорошо убирают от снега ?Почему СМИ молчат об уборке города зимний время ?

Баян Чингизовна
Новости сайта и форума




Отправлено: 14.02.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не является ли преждевременным введение нового формата ЕНТ в 2017 году, учитывая что подготовка к итоговой аттестации обучающихся проводится в виде тестирования. а так же предмет по выбору определен в количестве двух предметов (ранее одного)? Когда уже закончатся эти испытания над нашими детьми? :-(

Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу




Отправлено: 14.02.17 - 08:34
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