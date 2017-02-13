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§ NG.kz
Интересные местна в городе и окрестностях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья мои угадайте кому принадлежит данные территории засаженные дворцами и котеджами? Вот, граждане наши госслужащие и товарищи предприниматели вещают о кризисах и нету денег для зарплаты, а на спутниковой карте почему-то растут ,как грибы дворцы,как это? Делитесь своими находками на картах и воотчию)
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Хохол
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
ну, окончится ресурсы или забудут,как зерно выращивать

Дааааа , аналитеГ , эт как могут забыть , как зерно выращивать ? Да методы его производства только улучшаются с каждым годом . Техника в своей производительности уже в несколько раз превосходит вчерашнюю . Пахать , сеять и убирать могут и днём и ночью , причём с закрытыми глазами (по джипиэсу) . Пока человечество размножается как тараканы и концентрируется в городах , проблемы питания будут на первом месте , и "забывать" как выращивается зерно ни кто не будет .

кустанаец
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если не нравится - пусть не живут.
Пусть переедут в другой город.
Где им будет тепло, сухо и мухи не будут кусать.


не все же цыгане и кочевники, как ты.
есть люди, ведущие оседлый образ жизни.

21
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня много родичей и знакомых там работает.


количество родичей начало увеличиваться в геометрической прогрессии.
так бывает иногда.

§ КГСПС
Re: Интересные местна в городе и окрестностях
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.02.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
подчёркиваешь свою беспомощность и несостоятельность .

Ему плохо ни от того, что у самого корова сдохла, а от того, что у соседа живая :lol:
Профайл

§ КГСПС
Re: Интересные местна в городе и окрестностях
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.02.17 - 19:22
Комментарий удален модератором.
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§ Рудничанин
Re: Интересные местна в городе и окрестностях
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 13.02.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
на первом снимке в Балыкты какой-то боярин объявился,главное, село дохлое

Это они пока земля дешевая закупают и строят. В скором времени границы Рудного расширятся и туда войдут Константиновка, Сергеевка, Балыкты и Юбиленое. Вот чел позаботился о своем будущем. Купил по дешевке участок в полуразвалившемся селе, а в будущем станет жителем правобережного района Рудного.
Профайл

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 14.02.17 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но ,что-то в последние десятилетия плодородие почвы уходит, пылевые бури,не видели, эрозию почвенную, водную не слышали? все больше и больше приходится тратится на работу,что прибыли уже такой не приносит. ну, если хотите, это в теории, все источники дохода исчезнут,тогда вы со своим обслуживанием и купи-продаем никому не будете нужны.

денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 14.02.17 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, выросло поколение, которое не знает про пансионат Горняк. Это на фото есть. это на берегу Каратомарского водохранилища,сосновый бор, чистый воздух,минеральные воды , и все от профсоюха бесплатно было. Ну, а ЛОЦ это обязаловка,хочешь0не хочешь тысяч 18-30 выложи.можешь даже туда не ходить ,но выложи. бесплатное?у вас есть подтвержденные данные? Вам трудящиеся что угодно скажут,лишь бы не выперли с работы.если бы было бесплатно,то и сами туда бежали подлечиться.ну, про гостевой двор, так старый был сделан из садика по молодой гвардии, там был притон,ну,а теперь типа салик вернул и себе выстроил еще дворик.

денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 14.02.17 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы бесплатно для трудящихся, да, там могут сделать бесплатным, сначала с зарплаты удерживают и пожалуйста бесплатно проходи обязательный курс,а если чего найдут по болезням,то выпроводят на отдых. Про социалку, вам известно ,что по статистике каждый 3-тий в городе имеет какие либо онкологические заболевания, у детей аллергии,ОРЗ. Не зря же японцы приехавшие с самосвалами своими на карьер ,быстро ретировались,зачуяв повышенный фон радиации. у меня 2 родственников тут умерли от рака. знакомых тоже такое. Многие пенсионеры полсле выхода на пенсию долго не живут почему-то ,а многие не доживают до пенсий. вы спрашиваете про социалку.конечно,гостям коммерсам с енрс она не нужна,она прибыли не приносит, и на людей ин далеко и глубоко. профсоюзы задушили, люди боятся потерять что имеют, большинство уже свалило на всякие там вахты,приработки. это уже о чем-то говорит? Тут утверждают, что смотрит на живую корову. она живая потому что, чужую корову оне задавили, и кормят обраткой от своей(прихватизированной) был бы хозяин адекватный ,он бы и другим дал жить и про себя не забывал. в 2013 вроде году объявили о наступлении мирового кризиса,так наши служители и хозяева под новый год забабухали такой фейерверчище у ДК Горняк,и это было странно. я тогда насчитал 20 лексусов с номерами от 001аа10 до 020аа10 акиматовские, а драмтеатр уехал на старом задрыпанном автобусе. вам не кажется,что кто-то кого-то на.бывает? я всегда придерживаюсь того мнения,если ты правильный хозяин,то не будешь держать своих рабочих за чморей, если устроил достойную жизнь вокруг ,то и можешь что угодно делать

Гость
Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 14.02.17 - 08:21
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