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≡ В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с прошлого года началась кампания по объединению личных подсобных хозяйств в кооперативы. Планируется, что за ближайшие пять лет в стране объединятся более 500 000 домашних хозяйств. В Костанайской области в 2016 году зарегистрировано 6 кооперативов.


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кустанаец
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 13.02.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
И кого кормить? Рашку?

казашку будешь кормить бегая как сайгак за баранами по степи , таким как ты цивилизация нужна как ежу футболка

кустанаец
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 13.02.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты это в Японии расскажи.

в японии о казахстане знает максимум 100 человек , так же как и в Германии

Земляк
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 13.02.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вначале становления государства РК разогнали совхозы. Так же ездили рабочие группы и уговаривали стать частниками, а теперь хотят загнать в так называемые "колхозы". Очередная коллективизация?!

Денис
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 13.02.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Японии имеет место быть проблема старения нации.Это о чем-то говорит?по суицидности они впереди планеты всей

Бывалый
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 13.02.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
в японии о казахстане знает максимум 100 человек , так же как и в Германии

И?
Ты не понял о чем я?
Попробуй еще раз прочитать.
На этот раз вдумчиво.

Бывалый
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 13.02.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
В Японии имеет место быть проблема старения нации.Это о чем-то говорит?по суицидности они впереди планеты всей

Националистичность государства имеет к этим явлениям какое то отношение?
Старение и суициды там - совсем другой оперы арии.
У них совершенно иные причины.

* Доктор СИЗО
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2395
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.02.17 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
очень хорошо показывают , что в таком государстве как Казахстан могут выжить только коллективные хозяйства и совместные

-отлично сказано....но в таком новообразовании, типа раковой опухоли, через год или два, все присоединившиеся члены новообразования потеряют свои паи и будут довольствоваться круглогодичными авансами.... трясясь на сеялках и закручивая быкам хвосты на фермах. Правление новообразования, ихняя родня, и всякого рода подхалимы и прилипалы, будут разъезжаться на новеньких Крузаках, зорко присматривая, как пашут наивные и доверчивые колхозмэны....типа нашего форумчанина Хохла....
Бухгалтерия новообразования будет сотрясаться от воровства и недостач....нового бугра.....его поездок на Канары....а рядовые члены будут тырить, все что плохо лежит....корма, горючку, запчасти.... :-x :-x :-x :-x :-x
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