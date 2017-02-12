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кустанаец:
очень хорошо показывают , что в таком государстве как Казахстан могут выжить только коллективные хозяйства и совместные
-отлично сказано....но в таком новообразовании, типа раковой опухоли, через год или два, все присоединившиеся члены новообразования потеряют свои паи и будут довольствоваться круглогодичными авансами.... трясясь на сеялках и закручивая быкам хвосты на фермах. Правление новообразования, ихняя родня, и всякого рода подхалимы и прилипалы, будут разъезжаться на новеньких Крузаках, зорко присматривая, как пашут наивные и доверчивые колхозмэны....типа нашего форумчанина Хохла....
Бухгалтерия новообразования будет сотрясаться от воровства и недостач....нового бугра.....его поездок на Канары....а рядовые члены будут тырить, все что плохо лежит....корма, горючку, запчасти....