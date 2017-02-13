Цитата: дядя Петя:

лучшему думал обьеденимся как прежде в единое государство и наконец

Аш два раза..

Тогда один купол только одному президенту?

Вот потому то я и не взлюбил этот ТС, быстро поняв что он только для жу.., для порядочных и честных чиновников, которых защищать будет от их народишек огромная и озлобленная красная армия..

Для народишка то где стало лучше со вступлением в Союз?

Вон Беларусь на грани банкротства уже, сейчас команда фас прозвучит, и вмиг ее сожрут олигархи ТСа, а народ пойдет по миру..

А вот практически никто так и не понял, что единой валюты как и единого купола и единого парламента не будет..