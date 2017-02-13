денис Re: Интересные местна в городе и окрестностях #68







Отправлено: - 08:19 чтобы бесплатно для трудящихся, да, там могут сделать бесплатным, сначала с зарплаты удерживают и пожалуйста бесплатно проходи обязательный курс,а если чего найдут по болезням,то выпроводят на отдых. Про социалку, вам известно ,что по статистике каждый 3-тий в городе имеет какие либо онкологические заболевания, у детей аллергии,ОРЗ. Не зря же японцы приехавшие с самосвалами своими на карьер ,быстро ретировались,зачуяв повышенный фон радиации. у меня 2 родственников тут умерли от рака. знакомых тоже такое. Многие пенсионеры полсле выхода на пенсию долго не живут почему-то ,а многие не доживают до пенсий. вы спрашиваете про социалку.конечно,гостям коммерсам с енрс она не нужна,она прибыли не приносит, и на людей ин далеко и глубоко. профсоюзы задушили, люди боятся потерять что имеют, большинство уже свалило на всякие там вахты,приработки. это уже о чем-то говорит? Тут утверждают, что смотрит на живую корову. она живая потому что, чужую корову оне задавили, и кормят обраткой от своей(прихватизированной) был бы хозяин адекватный ,он бы и другим дал жить и про себя не забывал. в 2013 вроде году объявили о наступлении мирового кризиса,так наши служители и хозяева под новый год забабухали такой фейерверчище у ДК Горняк,и это было странно. я тогда насчитал 20 лексусов с номерами от 001аа10 до 020аа10 акиматовские, а драмтеатр уехал на старом задрыпанном автобусе. вам не кажется,что кто-то кого-то на.бывает? я всегда придерживаюсь того мнения,если ты правильный хозяин,то не будешь держать своих рабочих за чморей, если устроил достойную жизнь вокруг ,то и можешь что угодно делать