Живу в Партизане. Лучшего маршрута нет! Водители просто молодцы! Особенно мне нравится большой калоритный казах с усами как у запорожцев. С работы могу возвращаться из центра и в 19.00, и в 20.00, и в 21.00 и даже позже. Долго не жду автобуса. Конечно, побольше, чем днём, но они в это время полупустые. Бывало так, что одна с КЖБИ ехала. И не надо говорить, что автобусы плетутся. Неудачно кто- то попал просто.