/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось в Сети		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось в Сети
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После участия в Эстафете зарождения огня форму факелоносцам оставили на память. Сейчас в Казнете, кроме праздничных фотографий с этого мероприятия, появились и объявления о продаже формы.
Читать новость

112
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...




Отправлено: 13.02.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто станет носить чужую пахнущую потом одежду за 30 тысяч?
Ладно понимаю секонд хенд, но там и качество было настоящее немецкое и не важно кто там в этой одежде помер, новенькая и чистая..
Тут же предлагают какой то латекс или че это за китайский материал за 30 тысяч бэ у..

§ kbkz1980
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2173
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда,лучше бы эту форму отдали нуждающимся,а то гляжу факелоносцы заелись.
Профайл

pechka
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...




Отправлено: 13.02.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А он купил ее ? Или может сам связал? Раздали на халяву "обездоленным" и "малоимущим" . В этой стране, становится все меньше ценностей, памяти и уважения.

§ antonK
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 13.02.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну продает и продает, новость пилить об этом что ли?
Профайл

ВЧК
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...




Отправлено: 13.02.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде как бы не было запрета на продажу формы. Продать или оставить себе это дело каждого обладателя формы. Прост ли он за такую цену это уже вопрос. А с другой стороны газета НГ превращается в бульварную проси госпади... рыться в грязном белье...

ВЧК
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...




Отправлено: 13.02.17 - 18:00
Комментарий удален модератором.

§ vbn
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 13.02.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это нормально ;-)
Профайл

правп
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...




Отправлено: 13.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нуртас адамбай, по-моему так чот скандалил, наверняка из-за формы?

умник
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...




Отправлено: 13.02.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И кто станет носить чужую пахнущую потом одежду за 30 тысяч?


ничего ты не понимаешь,осталось на складе тыщ тридцать новых костюмов,
вот и продает завсклада.

§ Vital
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я б взял но только за 1000тенге не больше. Ну там в лес одеть по грибы ну что б диких животных отпугивать. А так что б за 30 000 и по городу щегалеть то нет . Хотя походу продаст этот комерц какому нибудь ВЧК. И оно напялит на себя и будет красоватся у себя в деревни.
Профайл

112
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...




Отправлено: 13.02.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
умник:
осталось на складе тыщ тридцать новых костюмов,

Тогда раздать просто так детям детдомов..
Хотя там тащут как недавно узнал по черному у них..
Туда караваны с продуктами и одеждой приходят и лишь процентов 15 отдается им..
Ну может на Донбас гуманитаркой?

Анастасия
Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось...




Отправлено: 14.02.17 - 05:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не везде) дарили детям подарочки на Новый Год, телефоны планшеты, игрушки, обувь, стир.машину и до сих пор отчитываются нам обо всем) главное не к директорам идти, а к воспитателям..Желательно еще через знакомых) так уж точно никуда не уйдет
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 197
Пользователей: 1
Всего: 198

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх