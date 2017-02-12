07Litra Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4677





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Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 14:10 Цитата: kbkz1980:

Муля,вы ежели заснёте,то уж не храпите на весь театер

спасибо за предупреждение... сходил и не заснул... спектакль-шлак... первый Акт-осовремененная версия Гоголя "инкогнито из Москвы"... у врача-психиатора (Е.Сидихин) роль проходная и почти без слов... Акт второй:всеобщее недоверие к человеку,делающему добрые дела... (ну это,если с пафосом)... на самом деле, какой-то тип (Александр Постников) решил подкинуть безвозмездно сотку рубликов алкашам (Е.Сидихин и Александр Пашутин) на опохмелку .... но у алкашей оказалась "собственная гордость"...

общинный зал деревни,где проходил спектакль был полон.... человек 500-600... 27 рядов,по 25 мест.... почти все были заняты... наши билеты 19 ряда, стоили 35 нем.руб. передние ряды были и подороже....