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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5260
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Садитесь, по арт латте вам 2


На фото не зубочистка и не кисточка, а перо для латте-арта :)

Лиля, ты всегда споришь лишь бы поспорить?
Вот такой латте-арт никакого практического смысла не имеет, там кофе остынет задолго до окончания :)

Чаще всего рисуют розу, можно умудриться 2-3 нарисовать.
Рекорд, по моему, это 7 роз в 150 миллилитровой чашке капуччино :)
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