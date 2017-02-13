Валентин Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #151





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Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:56 Цитата: kbkz1980:

Садитесь, по арт латте вам 2



На фото не зубочистка и не кисточка, а перо для латте-арта :)



Лиля, ты всегда споришь лишь бы поспорить?

Вот такой латте-арт никакого практического смысла не имеет, там кофе остынет задолго до окончания :)



Чаще всего рисуют розу, можно умудриться 2-3 нарисовать.

Рекорд, по моему, это 7 роз в 150 миллилитровой чашке капуччино :)



