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≡ Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Нурсултану Назарбаеву во время встречи с инвесторами в ОАЭ. По замыслу архитекторов, стеклянный купол укроет бульвар от непогоды
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112
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
громадном шаре на 100м метровой высоте, кому

Это где такой шар?
Там кто отдыхает, Сам?
По моему вранье, если наш будет делать для себя шар, то наверняка арабы ему предложат на высоте 100 километров, а не метров..
Прикинь ребенок с игрушечного пистолета туда даже попадет, и испорчен отдых, хорошо если прицеплен к парашюту, а если гости, родня..

Доцент
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 21:17
Комментарий удален модератором.

112
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дядя Петя:
лучшему думал обьеденимся как прежде в единое государство и наконец

Аш два раза..
Тогда один купол только одному президенту?
Вот потому то я и не взлюбил этот ТС, быстро поняв что он только для жу.., для порядочных и честных чиновников, которых защищать будет от их народишек огромная и озлобленная красная армия..
Для народишка то где стало лучше со вступлением в Союз?
Вон Беларусь на грани банкротства уже, сейчас команда фас прозвучит, и вмиг ее сожрут олигархи ТСа, а народ пойдет по миру..
А вот практически никто так и не понял, что единой валюты как и единого купола и единого парламента не будет..

§ drakon
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9786
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
зря я детей уговаривал вернуться на родину ..

Позвони и скажи,чтобы не возвращались... :-o
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Серж
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно,витрину Казахстана нужно дооформить.Писец у них мысли,тут народ думает ,что в холодильник положить,да как машину заправить...

§ 07Litra
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...
07Litra


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Сообщений: 8920
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 13.02.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
зря я детей уговаривал вернуться на родину ....

нельзя Сайлу детей дёргать... они как семена... нашли почву,пусть укореняются.... а пересадишь,могут и не приняться....
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§ Матвей Запупыркин
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 13.02.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бред!!!РУХНЕТ!!! так как Вы, принимаете обьекты..господа чинуши...эта бредовая затея..просто РУХНЕТ!! ;-)
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