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§ NG.kz
Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор своим коллегам-взяточникам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На приговор по делу о полицейских поста «Рубеж», обвиненных в вымогательстве взяток, пригласили такое количество людей в погонах, что они не вместились в зал. Пригласили для профилактики, однако эффект получился прямо противоположный.
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Ольга
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень правильное название статьи !!!!

§ Убийца драконов
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
Убийца драконов


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 13.02.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Думаю, было бы хуже, если бы их отправили в места лишения свободы, где содержали бы за счет налогоплательщиков.

А давайте тогда всех преступников по этому принципу судить. Всем штраф. А зачем садить? Можно тюрьмы вообще отменить. Государству доход и преступникам хорошо. Потом в должности восстановятся и снова за старое. Сегодня наверное бухают от радости в каком-нибудь дорогом ресторане всей своей погранцовской братией.
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Али
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
Потом в должности восстановятся и снова за старое.

уже ни когда на госслужбу не устроится, ни он ни его дети, так что не беспокойся это коррупционная статья, дети при поступлении на госслужбу будут отвечать на анкету кто нибудь из родственников привлекался к уголовной ответсвенности, из за того что мой отец был судим еще в советское время за аварию не повлекшую смерть я не смог пройти спец проверку и поступить на госслужбу, а тем более по коррупционной,это считай враг государства, да же при очень больших деньгах и очень больших покровителях их дети могут забыть о госслужбе.

Марик Парик
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж показатель радость за коллег ушедших от тюрьмы со стороны полицейских. ДВД интересно как прокомментирует? Или не установит радовавшихся?

§ drakon
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9786
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марик Парик:
ДВД интересно как прокомментирует?

А кто их спросит то?... 8-)
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совет петрович
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Думаю, было бы хуже, если бы их отправили в места лишения свободы, где содержали бы за счет налогоплательщиков.

Фига-се, аргумент..!
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