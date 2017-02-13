Цитата: Убийца драконов:

Потом в должности восстановятся и снова за старое.

уже ни когда на госслужбу не устроится, ни он ни его дети, так что не беспокойся это коррупционная статья, дети при поступлении на госслужбу будут отвечать на анкету кто нибудь из родственников привлекался к уголовной ответсвенности, из за того что мой отец был судим еще в советское время за аварию не повлекшую смерть я не смог пройти спец проверку и поступить на госслужбу, а тем более по коррупционной,это считай враг государства, да же при очень больших деньгах и очень больших покровителях их дети могут забыть о госслужбе.