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§ NG.kz
Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного пользования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В приказ министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ТС, к товарам для личного пользования" внесены изменения
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Плевако
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть немец не имеет права взять у себя в Германии качественную одежду?
Или француз не посмеет взять тот же Версаче в Италии?
Или не могут купить себе три американских айфона?

смотриместные каналы
взять ты можешь на все что денег хватит,
только таможни никто не отменял, они реально тебя и за 100 км от границы
могут полностью обыскать ,перекопать твой чемодан,машину итд...

§ drakon
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9785
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
21:
что-то ты Польшу вдруг исключил из ЕС.

Не - исключал,по 2 Блокка он мне привозил.
А когда ездили с братом - то 4.
Себе они кофе - привозили... :lol:
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§ drakon
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9785
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Как бы на фоне скандала с Белорусией, таможню на место не вернули.

А у кого скандал с Белоруссией?... :-o
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плевако
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 20:14
Комментарий удален модератором.

Ден
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же теперь на пмж вещи свои вести...

§ yeti91
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 13.02.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 лимона
2 конфеты
2 апельсина
2 трусы
2 сосиска
И т.д и т.п
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совдеп
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Как бы на фоне скандала с Белорусией, таможню на место не вернули.

Давно пора.
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