Валентин Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #138





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Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:42 Цитата: drakon:

А вот всякий,для "Понта",



Блин, граждане!

Такое ощущение, что вы мне доказываете что-то. С какой целью-то?



Кофе готовят сотней популярных способов, я десяток точно пробовал, если интересно - могу рассказать и показать, с плюсами и минусами.



Но мне-то всё равно как лично вы его готовите — лишь бы нравилось :)



Цитата: Vital:

Со всяким вкусом фруктовым. Чёт взял пару раз и не влюбился в него. Чё нужно строго брать в банках?



- Если у вас не раскрылся парашют, дёргайте запасной. Если не раскрылся и запасной, значит этот вид спорта не для вас!