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Страница 10 из 10«1...8910
Куратор темы: Валентин
§ Vital
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 15:37
Комментарий удален модератором.
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знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 13.02.17 - 15:38
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А вот всякий,для "Понта",


Блин, граждане!
Такое ощущение, что вы мне доказываете что-то. С какой целью-то?

Кофе готовят сотней популярных способов, я десяток точно пробовал, если интересно - могу рассказать и показать, с плюсами и минусами.

Но мне-то всё равно как лично вы его готовите — лишь бы нравилось :)

Цитата:
Vital:
Со всяким вкусом фруктовым. Чёт взял пару раз и не влюбился в него. Чё нужно строго брать в банках?


- Если у вас не раскрылся парашют, дёргайте запасной. Если не раскрылся и запасной, значит этот вид спорта не для вас!
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Аmateur
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 13.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К вопросу,зачем открыта эта тема - по-моем, все очевидно. Собрать единомышленников, обсудить различные виды, сорта кофе, способы варки,предпочтения. Те,кто не в теме, может,рискнут попробовать и составить свое мнение и поделиться им. Тем более, что Костанай -город не "кофейный", мало где можно купить или выпить хороший кофе. Особенно убивает, когда официант в "Кофейне" спрашивает -"вам ВАРЕНЫЙ кофе?" :lol:

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совершенно верно, я про это в первом же сообщении темы прямо написал.
Интересно - читай, спрашивай, тебе ответят и посоветуют.

А вот интересно ли будет кому нибудь про френч-пресс?
Это, пожалуй, второй по доступности у нас метод приготовления кофе после турки, и совсем не самый плохой.
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§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9785
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
зеленый кофе есть. Он любим и востребован

Особенно,когда его стали рекламировать,
как средство - для похудения... :oops: :lol:
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Особенно,когда его стали рекламировать,
как средство - для похудения...


Что само по себе — смешно, извините.

В зелёном кофе много разных сахаров, ещё нет характерных арома-вкусовых компонентов, за которые мы его и любим, и практически то же количество кофеина.

Зелёный кофе заварить (точнее, запарить) конечно можно - получится что-то вроде зелёного чая, горьковато-сладковатого, с травянистым вкусом.

Единственный эффект, кроме бодрящего, будет мочегонный :) Кофеин - диуретик.
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§ Victor Yang
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.02.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А вот этот кофе который продают на выхаде из магаза где жвачки стоят . 3+1 там разные бывают варианты . С молоком и без.

Это всё равно что взять "Миринду" и после утверждать что ты не любишь апельсины.
3 в 1 - это очень далеко от кофе. Есть нотка-другая - не больше.
Цитата:
Vital:
Чё нужно строго брать в банках?

Скорее, в пакетах.
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2172
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
признаться в неразделённой любви к Лиле ещё раз :)

Котик,диалог о кофе тут идёт,а вы трепетно мяукать имя моё стали.Впредь правила свои не нарушайте. :lol:
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знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 13.02.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надеюсь тут все понимают, что если не нарисовать на пенке
какой нибудь рисунок,сердечко там например,
то это уже будет не кофе, а просто кич какой-то.

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Котик,диалог о кофе тут идёт,а вы трепетно мяукать имя моё стали.Впредь правила свои не нарушайте.


А кто если не я?!
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
надеюсь тут все понимают, что если не нарисовать на пенке
какой нибудь рисунок,сердечко там например,
то это уже будет не кофе, а просто кич какой-то.


Ирония так себе, на троечку, скажем прямо.
Рисунки на пенке называются латте-арт, чисто для расширения кругозора.
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2172
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.02.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
то это уже будет не кофе, а просто кич какой-то.


А вот эти картинки -это уже искусство.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вот эти картинки -это уже искусство.


Конкретно эти - или фотошоп, или применение спецустройств, вроде принтеров печатающих на пенке :)

Классических рисунка всего два, это цветок:



и сердечко:



Остальное это комбинация и применение шаблонов, специального пёрышка, топпингов, и так далее.
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