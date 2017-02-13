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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27156

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:21 Наш дом весь уже обвешан проводами больше он уже похож на пояс шахида. Дом наш старый 64 года постройки прошлого века. Но нет все службы как кабельные или сотовые начинают нам навязывать свою услугу которые никто и не смотрит.

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