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§ NG.kz
Скажите, что это такое?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш дом весь уже обвешан проводами больше он уже похож на пояс шахида. Дом наш старый 64 года постройки прошлого века. Но нет все службы как кабельные или сотовые начинают нам навязывать свою услугу которые никто и не смотрит.
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гость
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Отрежте автору все кабеля

Щас тебе кое что отрежем.

§ yeti91
Re: Скажите, что это такое?
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 13.02.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это "обвязка"что бы дом не развалился.
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