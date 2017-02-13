Цитата: сайлау курманов:

на сегодня хватит новостей . час часом , а дальше все хлеще , вообще совесть потеряли... Да не поняли вы ничего как всегда!

Они к посевной готовятся!

Трактор для сеялки новый покупают!

Немного правда дороговато, но кто эти деньги считает?

