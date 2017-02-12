Цитата: Рудничанин:

Молодцы! Так и надо с такими водятлами! Это будет уроком для остальных. Не важно кто она - наркоманка или нет, безбилетников необходимо в ближайшее отделение полиции отвозить, там уже примут меры.

А что такого совершил преступного таксист? Зелёнка законом предусмотренная в аптечке водителя или является запрещённым средством? По вашему попросить умыться снегом безбилетника является преступлением? Сейчас таксист напишет заявление на девушку о попытке мошенничества и на допросе девушка признает это. Где именно вы предусматриваете состав преступления?