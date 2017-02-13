Цитата: Думаю, было бы хуже, если бы их отправили в места лишения свободы, где содержали бы за счет налогоплательщиков.

А давайте тогда всех преступников по этому принципу судить. Всем штраф. А зачем садить? Можно тюрьмы вообще отменить. Государству доход и преступникам хорошо. Потом в должности восстановятся и снова за старое. Сегодня наверное бухают от радости в каком-нибудь дорогом ресторане всей своей погранцовской братией.