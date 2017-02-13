Vital Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3931

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:54 Ну я б взял но только за 1000тенге не больше. Ну там в лес одеть по грибы ну что б диких животных отпугивать. А так что б за 30 000 и по городу щегалеть то нет . Хотя походу продаст этот комерц какому нибудь ВЧК. И оно напялит на себя и будет красоватся у себя в деревни.