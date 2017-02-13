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≡ Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Нурсултану Назарбаеву во время встречи с инвесторами в ОАЭ. По замыслу архитекторов, стеклянный купол укроет бульвар от непогоды
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§ Добринцофф
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.02.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Денис ты где ,твои космические снимки с примитивными котеджиками просто ничто по сравнению с этим.
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§ КГСПС
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.02.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Денис ты где

Он не успевает, сразу на нескольких сайтах висит, многостаночник-стахановец. :lol:
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112
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
твою крышу под которой ты живёшь какие то инвесторы? Э

Потому что она течет.
Там то вторую крышу собираются и ничего ведь ни у кого не текет..

21
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Потому что она течет.
Там то вторую крышу собираются и ничего ведь ни у кого не текет..


собери все три тысячи своих родичей, и пусть сделают тебе крышу.
асар вроде называется.

* 07Litra
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8919
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 13.02.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чёт уже даже и не хочется не смеяться,не шутить,не ёрничать.... старею штоль? :-x
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* 07Litra
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8919
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 13.02.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Как мы надеемся, наш потенциал будет востребован в Казахстане и Астане, позволит оставить большой след в истории страны, ее дальнейшем развитии в соответствии с видением Президента", - отметил исполнительный директор компании Calatrava Grace Corporation Майкл Калатрава
чё Майкл,без лоха жись плОха?
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112
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
21:
собери все три тысячи своих родичей, и пусть сделают тебе крышу.

Значит им в Ацтане на халяву, а я так собирать че то должен что ли?
Вот пусть и мне делают халяву..

* 07Litra
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8919
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 13.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями деловых кругов ОАЭ 15 января в Абу-Даби.
ну а чё НАШ-то ответил? повёлся на блесну?
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Гость
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву




Отправлено: 13.02.17 - 20:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву




Отправлено: 13.02.17 - 20:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву




Отправлено: 13.02.17 - 20:17
Комментарий проходит проверку.
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