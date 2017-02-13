Цитата: 112:

То есть немец не имеет права взять у себя в Германии качественную одежду?

Или француз не посмеет взять тот же Версаче в Италии?

Или не могут купить себе три американских айфона?

смотриместные каналы

взять ты можешь на все что денег хватит,

только таможни никто не отменял, они реально тебя и за 100 км от границы

могут полностью обыскать ,перекопать твой чемодан,машину итд...