Денис Re: Интересные местна в городе и окрестностях #53







Отправлено: - 18:00 Можно произнесть иносказательное? как бы это вам преподнести,чтобы понятней было? ВОт,есть место в котором добывается,производится,что-то и это как бы материализуется в чем-то .Например, у любого города можно посчитать стоимость всего со всеми курятниками и домами. То,что многие живут за чертой бедности ,видимо, считается нормой для нашего времени и это не вполне их заслуга быть бедными на плодородной земле. Если кто -то берет больше и обманывает своих ближних,то у них не прибавляется. По карте можно судить, как и кто успешен в хорошем или дурном смысле слова.и если этот успешный в бизнесе вещает о проблемах, с зарплатой ,не можем поднять,потому что денег нет,так пусть хотя бы соответствует образу, а блестит коллекцией ролексов и виллами и яхтами и не гоняет под 200 пьяным по улицам города на бугатях.в наше время обманывать честных людей это считается нормой, как раньше говорили,что в них нет Бога, а сейчас просто потеряли совесть. и енти холмики видные с космоса отражают реальную картину ,кто у кого чего-то отбирает. Вот,как у чиновника или директора предприятия с финансовыми проблемами может быть столько холмиков? и это только видимая часть айсберга,то ,что не утаишь от взора) Ну, ничего ,придет время,когда уже господа вруны не смогут вешать лапшу на уши о показателях и проблемах предприятия. Нормальные хозяева так себя не ведут,потому что их детям расти еще на этой земле,а нашим одногодкам-руководителям,лишь бы сыпать обещаниями и свалить , умывши руки в другую область дальше вести бизнес.ну,как-то так)