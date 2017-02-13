|
|
|Отправлено: 13.02.17 - 17:47
|
|Тупая растрата денег в социалку,как бы это вам объяснить,ну, это то,что делает город-городом,а не то место откуда рвут корни молодые и слегка оперившиеся. Ну, вот, был у каждого предприятия при союзе какой-никакой пансионат,где можно было здоровье восстановить, так почему бы не продолжить традицию для своих трудящихся? меньше будут болеть,стремиться попасть в предприятие. Эти же деньги от зарплаты все уходит в местное малое производство , в торговлю. но,нет же надо всех объ.бать и вывезти в оффшоры, а вы тут сами е.итесь "денег нет,но вы держитесь" Опять же привожу пример одного колхоза в Мордовии . Когда у всех было не ой,как хорошо, у них почему-то строились школы ,больницы, дома, леса сажали,потому что там люди чувствовали свою родину и землю. Ну, а почему в родном доме не хотят оставаться молодые люди? все едут в Екат, Моск, Питер,Новосиб,челябу.Потому что нет тут перспектив никаких. и местные начальнички,коих множество,давно уже улепетали в Белгородскую область, потому что нету тут ничего больше,кроме 2 больших ям и чего бы там манагер не вещал, не обещал и не оптимизировал, пока нету социалки никто никого не удержит,только совсем уже пенсионеры и больные дети останутся,изучите,кто сейчас трудится в рядах ССГОПа
|
|