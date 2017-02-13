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§ NG.kz
Интересные местна в городе и окрестностях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья мои угадайте кому принадлежит данные территории засаженные дворцами и котеджами? Вот, граждане наши госслужащие и товарищи предприниматели вещают о кризисах и нету денег для зарплаты, а на спутниковой карте почему-то растут ,как грибы дворцы,как это? Делитесь своими находками на картах и воотчию)
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Хохол
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
денис:
ну, а у вас какие мысли по поводу фактических снимков с спутника?

А мне дела нет до достижения других , пусть даже таких . Я сравниваю свою жизнь с жизнью своих предков . Мои деды и бабки жили хуже , чем мои отец и мать . Я живу лучше своих родителей . И не потому что я умнее , время такое , что можно работать не потея и не от заката до рассвета , и быть сытым , в тепле , и не надрывая пупка жить по человечески . Да мне нравится наше время , потому что знаю про другие времена . А ты ходишь и выискиваешь кто живёт ещё лучше тебя . Живут значит сумели приспособится . Проблема не в них , а в тебе . Обвиняя других в чём то достигнутом , подчёркиваешь свою беспомощность и несостоятельность .

кустанаец
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
И не потому что я умнее , время такое , что можно работать не потея и не от заката до рассвета , и быть сытым , в тепле , и не надрывая пупка жить по человечески . Да мне нравится наше время ,


ты ж в акимате работаешь, хоть вы не выставлялся. в акимате да, можно не потея в тепле...
и даже не сильно умным.

Бывалый
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
денис:
ССГПо выполняет ВВП области на 40 с чем-то % и жители города живут в дерьме долгие десятилетия?

Если не нравится - пусть не живут.
Пусть переедут в другой город.
Где им будет тепло, сухо и мухи не будут кусать.
А раз живут - значит их устраивает это положение вещей.
А раз их устраивает - зачем вкладывать деньги в необязательное улучшение чего то?
Деньги счет любят, а не тупую их растрату.

Хохол
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
ты ж в акимате работаешь,

:lol: :lol: :lol: Спасибо конечно за предположение , в принципе Акимат то ж является достижением и мечтой для некоторых , туда наверное не всяк залезет . Тока я думаю наличие ума всё таки необходимое условие для работы там .

свидетель
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пятом снимке три дома бывшего самого честного чиновника непотопляемого Мейстера. Ему мы обязаны коэффициентами за газ.

Маркс
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Живут значит сумели приспособится . Проблема не в них , а в тебе . Обвиняя других в чём то достигнутом , подчёркиваешь свою беспомощность и несостоятельность .

Нормальные рассуждения, очень поучительные. Не грабишь "корованы", значит беспомощен и не смог приспособиться. Не воруешь - лошок, потому что надо было с детства в банду идти, а не в школе прозябать.
Цитата:
Бывалый:
Если не нравится - пусть не живут.

Вы уже усики под носом отрастили? Не забудьте челочку зачесать в правую сторону.

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тупая растрата денег в социалку,как бы это вам объяснить,ну, это то,что делает город-городом,а не то место откуда рвут корни молодые и слегка оперившиеся. Ну, вот, был у каждого предприятия при союзе какой-никакой пансионат,где можно было здоровье восстановить, так почему бы не продолжить традицию для своих трудящихся? меньше будут болеть,стремиться попасть в предприятие. Эти же деньги от зарплаты все уходит в местное малое производство , в торговлю. но,нет же надо всех объ.бать и вывезти в оффшоры, а вы тут сами е.итесь "денег нет,но вы держитесь" Опять же привожу пример одного колхоза в Мордовии . Когда у всех было не ой,как хорошо, у них почему-то строились школы ,больницы, дома, леса сажали,потому что там люди чувствовали свою родину и землю. Ну, а почему в родном доме не хотят оставаться молодые люди? все едут в Екат, Моск, Питер,Новосиб,челябу.Потому что нет тут перспектив никаких. и местные начальнички,коих множество,давно уже улепетали в Белгородскую область, потому что нету тут ничего больше,кроме 2 больших ям и чего бы там манагер не вещал, не обещал и не оптимизировал, пока нету социалки никто никого не удержит,только совсем уже пенсионеры и больные дети останутся,изучите,кто сейчас трудится в рядах ССГОПа

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за Мейстер? он еще не укатил в Фатерляндию?

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно произнесть иносказательное? как бы это вам преподнести,чтобы понятней было? ВОт,есть место в котором добывается,производится,что-то и это как бы материализуется в чем-то .Например, у любого города можно посчитать стоимость всего со всеми курятниками и домами. То,что многие живут за чертой бедности ,видимо, считается нормой для нашего времени и это не вполне их заслуга быть бедными на плодородной земле. Если кто -то берет больше и обманывает своих ближних,то у них не прибавляется. По карте можно судить, как и кто успешен в хорошем или дурном смысле слова.и если этот успешный в бизнесе вещает о проблемах, с зарплатой ,не можем поднять,потому что денег нет,так пусть хотя бы соответствует образу, а блестит коллекцией ролексов и виллами и яхтами и не гоняет под 200 пьяным по улицам города на бугатях.в наше время обманывать честных людей это считается нормой, как раньше говорили,что в них нет Бога, а сейчас просто потеряли совесть. и енти холмики видные с космоса отражают реальную картину ,кто у кого чего-то отбирает. Вот,как у чиновника или директора предприятия с финансовыми проблемами может быть столько холмиков? и это только видимая часть айсберга,то ,что не утаишь от взора) Ну, ничего ,придет время,когда уже господа вруны не смогут вешать лапшу на уши о показателях и проблемах предприятия. Нормальные хозяева так себя не ведут,потому что их детям расти еще на этой земле,а нашим одногодкам-руководителям,лишь бы сыпать обещаниями и свалить , умывши руки в другую область дальше вести бизнес.ну,как-то так)
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