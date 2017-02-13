112 Re: Объявление о продаже формы факелоносца Универсиады появилось... #1







Отправлено: - 17:46 И кто станет носить чужую пахнущую потом одежду за 30 тысяч?

Ладно понимаю секонд хенд, но там и качество было настоящее немецкое и не важно кто там в этой одежде помер, новенькая и чистая..

Тут же предлагают какой то латекс или че это за китайский материал за 30 тысяч бэ у..