112 Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного... #6







Отправлено: - 17:51 Действительно, какую границу нужно пересекать?

Но все равно, вот тебе и таможенный союз..

Ворам можно по 10 крузеров 200х завозить, гелики пачками..

А народишку если прикупит по дешевке где то только два планшета..

А что, ТС сам планшеты производит или опять же жулики и воры хотят сами на продажу завозить и тупо цену поднять опять на товар и хай пркупают, никуда не денутся?