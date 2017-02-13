112 Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили... #4







Отправлено: - 17:56 Кому то погода тут не нравится, наша степная, наша гордость, ветры и бураны..

Если не нравится погода дорогие маи чиновники, может лучше свалить туда, где погодка хорошая, на какой нибудь Эквадор или Майами бич?

Укрыться они захотели, чудотворцы..