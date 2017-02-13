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§ NG.kz
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Нурсултану Назарбаеву во время встречи с инвесторами в ОАЭ. По замыслу архитекторов, стеклянный купол укроет бульвар от непогоды
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Татьяна
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как с этого купола пыль и снег собираются убирать? И насчёт "ни тенге из бюджета" терзают сомнения

112
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как накрывает кого то..
Накрыться, забыться, и улететь от этого народишка на фик, пока бабки есть..

Кирдык
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накрыть куполом - замечательно! Интересно, что в связи с этим "накроется" для нас?

112
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому то погода тут не нравится, наша степная, наша гордость, ветры и бураны..
Если не нравится погода дорогие маи чиновники, может лучше свалить туда, где погодка хорошая, на какой нибудь Эквадор или Майами бич?
Укрыться они захотели, чудотворцы..

serg
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 13.02.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
медным тазом накройте !!!

Гость
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву




Отправлено: 13.02.17 - 18:04
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