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§ NG.kz
Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного пользования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В приказ министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ТС, к товарам для личного пользования" внесены изменения
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§ лимон
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на фоне разворованных лярдов и выведенных активов, это новость выглядит как шутка
все уже украдено до нас (с)
Профайл

1917
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигеть, скоро стену поставят.

нурлыкунчик
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Минутын на минуту Марека с заявлением касательно ТС ожидаем...


Бацька в курсе одного лисадеду и 2 тефонек?

§ Горожанин_kst
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь расшифруйте простым смертным понятие "пересечение таможенной границы ТС"? Это пересечение границы между страной ТС и страной в него не входящей? Т.е. в РФ, в Кыргызстан, в Белоруссию, в Армению можно ехать не оглядываясь на эти грозные циркуляры? Или же пересечение границы именно между ними?
Я так понял, что именно второе.
Профайл

где?
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это пересечение границы между страной ТС и страной в него не входящей?

Вот это.

112
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, какую границу нужно пересекать?
Но все равно, вот тебе и таможенный союз..
Ворам можно по 10 крузеров 200х завозить, гелики пачками..
А народишку если прикупит по дешевке где то только два планшета..
А что, ТС сам планшеты производит или опять же жулики и воры хотят сами на продажу завозить и тупо цену поднять опять на товар и хай пркупают, никуда не денутся?

плевако
Re: Сокращен список разрешенных к провозу товаров личного...




Отправлено: 13.02.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

не скули, в европейском союзе тоже не все ровно для физических лиц
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