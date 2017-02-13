Цитата: Ольга Колоколова:

Из чего я выстрадала вывод: кофе обжарить до товарного вида можно только в промышленных условиях.



С обжаркой кофе дома проблема в том, что кофе надо (упрощённо):

1. Последовательно нагреть от комнатной температуры до 215-230 градусов за 9-14 минут.

2. Сделать это равномерно, не допуская перегрева и падения температуры.

Дома это сделать можно, но сложно.

Обычно получится "запечённое" зерно — коричневое снаружи, но так и не прожарившееся внутри, с горьковато-травянистым вкусом.



У меня для обжарки приобретён специальный мини-ростер (аппарат для обжарки).



Цитата: Ольга Колоколова:

Так как его доводят до кондиции в домашних условиях и чем он лучше, чем кофе промышленной обжарки?



Доводят точно так же, нагревая и постоянно перемешивая до нужной температуры в течении 9-14 минут.

Про детали и нюансы, думаю, не стоит.



Из очевидной практической пользы: всегда свежеобжаренный кофе максимум недельной свежести под рукой, доставка почтой 1-2 в месяц и неудобно, и не всегда бюджетно.



Понравившийся сорт зерна можно попробовать обжарить темнее - под капуччино или латте, где нужно больше яркой горечи, оттеняемой молоком. Или наоборот светлее, если у него вкусная кислинка, разнообразие вкусов очень большое.

Например, упомянутый Далат при обжарке темнее среднего имеет очень интересный вкус: горький шоколад с апельсиновой кислинкой.



Попробовать составить смесь из разных сортов и подобрать нравящийся лично тебе вкус, возможно не один.



А вообще, как я говорил, это уже хобби :)