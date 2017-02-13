/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 9 из 10«1...78910»
Куратор темы: Валентин
§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8915
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 13.02.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Давай так: если хочется рассказывать про свои личные предпочтения в винах, про отсутствие разницы во вкусах, и так далее - в тему "флуд"

да ладно те... чё ты,так жоско.... ну хотя да,хозяин-барин... хотя вон немецкий ДРАКОН не столь щепетилин,хотя у него гуана грызунов,присутствует больше чем в некоторых сортах твово кофеЮ....Цитата:
Валентин:
Откуда сделан такой вывод?

от стажа опщения на форумах... один в жёлторотые годы познал Библию и Коран в совершенстве... другой, неоперившись,тонкости вин всего мира... не,я не исключаю вудеркиндства,но для всего познаваемого должна быть точка опоры как у Архимеда (не кустанайского)... ну там,типо,виноградники ,или толкователи-теологи,или какой никакой бобово-кофейный куст....
Профайл

§ Ольга Колоколова
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2095
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как тайком от Валентина пьёт растворимую "Чёрную карту". Какой же кофейный напиток пьёт госпожа редактор сейчас, тайком от Валентина?
Я же вроде выше написала, какой кофе пью теперь). Растворимый - любой - крайне редко. Как правило, вне дома, если выбора нет. Только, Юля, дорогая, кофе я пью вне зависимости от Валентина, 112-го, вас лично. Как и вы, надеюсь. Я его просто пью. И просто обсуждаю вкусную для меня тему.

Кстати, про зеленый кофе. Помнится, или в позднейшие советские, или в начальные перестроечные времена, в Костанай тоже завозили зеленый кофе. Обстоятельства стерлись, но зерна цвета линялого хаки помню. Практически без запаха. Колдовала я над ними, как мне позволяли мои дилетантские познания, из чего делаю вывод, что это были времена тотального дефицита. Но не обжарка при бесконечном помешивании на старинной чугуняке, ни попытки их измельчить на слабом подобии кофемолки, ничего толкового не дали. Напиток, сваренный из этого кошмара, напоминал отвар фасоли на кофейных ополосках. Из чего я выстрадала вывод: кофе обжарить до товарного вида можно только в промышленных условиях.
Но, судя по картинке, которую выложил Валентин, зеленый кофе есть. Он любим и востребован. Так как его доводят до кондиции в домашних условиях и чем он лучше, чем кофе промышленной обжарки? Верна ли моя догадка, что дело в более продолжительных сроках хранения?
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
да ладно те... чё ты,так жоско....


Повторная просьба: если хочется обсуждать что-то не связанное с темой, просьба проследовать в тему "флуд".
Спасибо.
Профайл

* Vital
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Повторная просьба: если хочется обсуждать что-то не связанное с темой, просьба проследовать в тему "флуд".
Спасибо.

А где у вас написану что тут только кофеисты могут обсуждать тему? Смотри. Я кофе не пью но как я могу полюбить кофе если я вижу агрессивное состояния у любителей этого напитка. :-( Значитс он вызывает всё таки лёгкое помутнение . Так?
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Из чего я выстрадала вывод: кофе обжарить до товарного вида можно только в промышленных условиях.


С обжаркой кофе дома проблема в том, что кофе надо (упрощённо):
1. Последовательно нагреть от комнатной температуры до 215-230 градусов за 9-14 минут.
2. Сделать это равномерно, не допуская перегрева и падения температуры.
Дома это сделать можно, но сложно.
Обычно получится "запечённое" зерно — коричневое снаружи, но так и не прожарившееся внутри, с горьковато-травянистым вкусом.

У меня для обжарки приобретён специальный мини-ростер (аппарат для обжарки).

Цитата:
Ольга Колоколова:
Так как его доводят до кондиции в домашних условиях и чем он лучше, чем кофе промышленной обжарки?


Доводят точно так же, нагревая и постоянно перемешивая до нужной температуры в течении 9-14 минут.
Про детали и нюансы, думаю, не стоит.

Из очевидной практической пользы: всегда свежеобжаренный кофе максимум недельной свежести под рукой, доставка почтой 1-2 в месяц и неудобно, и не всегда бюджетно.

Понравившийся сорт зерна можно попробовать обжарить темнее - под капуччино или латте, где нужно больше яркой горечи, оттеняемой молоком. Или наоборот светлее, если у него вкусная кислинка, разнообразие вкусов очень большое.
Например, упомянутый Далат при обжарке темнее среднего имеет очень интересный вкус: горький шоколад с апельсиновой кислинкой.

Попробовать составить смесь из разных сортов и подобрать нравящийся лично тебе вкус, возможно не один.

А вообще, как я говорил, это уже хобби :)
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А где у вас написану что тут только кофеисты могут обсуждать тему?


В первом сообщении этой темы написано:

Цитата:
Если тема неинтересна, кофе вы не любите, или очень раздражаю лично я — можно просто ничего не писать :) Спасибо!


Если что-то интересно, непонятно - спроси, всем в теме отвечал, постараюсь и тебе ответить.
Если хочется написать, что кофе ты не любишь и не пьёшь, а вы все наркоманы и не лечитесь — лучше ничего не писать, а сходить во "флуд" признаться в неразделённой любви к Лиле ещё раз :)

Спасибо за понимание!
Профайл

знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 13.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Я его просто пью.


как можно напиться 60 мл кофе сваренного в турке, это только
запах почувствовать. не более.

знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 13.02.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Значитс он вызывает всё таки лёгкое помутнение . Так?


полностью согласен, на Валю кофе плохо действует.
и от него еще склероз потом происходит.

* Vital
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Спасибо за понимание!

Нет у меня к тебе не какой не личной не неличной неприязни. Для новичка какой кофе посоветуешь? А с Лилькой мы уже развелись.
Профайл

Бывалый
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 13.02.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем плодить повтор темы?
ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=9172&forumid=2

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
как можно напиться 60 мл кофе сваренного в турке, это только
запах почувствовать. не более.


Кофе по турецки или эспрессо это очень насыщенный напиток, его пьют не для того чтобы "напиться" :)
Ну и вкус кофе ощущаться будет ещё несколько минут после этой чашки.
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Для новичка какой кофе посоветуешь? А с Лилькой мы уже развелись.


Самое простое это кофе в турке, выше для 112 писал, что нужно.
Профайл

* drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9775
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
это очень насыщенный напиток, его пьют не для того чтобы "напиться" :)

Вот и я пью,классический кофе,
из классической кофеварки,чтобы

напиться. А вот всякий,для "Понта",
я могу попить в любом киоске
Союзпечати,на любой автозаправке.
Благо и того и того в деревеньке -
хватает... :lol:
Профайл

* Vital
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот этот кофе который продают на выхаде из магаза где жвачки стоят . 3+1 там разные бывают варианты . С молоком и без. Со всяким вкусом фруктовым. Чёт взял пару раз и не влюбился в него. Чё нужно строго брать в банках?
Профайл

* Vital
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так то я и чай не какой не люблю. Мой самый напиток любимый это компот . Наваристый такой . Сахар что б не мало . Сладкий люблю. Может мне тему про компот за мутить? Может единомышленники на эту тему есть? :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 9 из 10«1...78910»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Vital, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 226
Пользователей: 6
Всего: 232

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх