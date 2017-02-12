танкоградец Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в... #75





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1522

Регистрация: 20.11.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:33 Цитата: лимон:

http://www.zakon.kz/4679007-novaja-avtoaptechka-dlja-kazakhstana-v.html

Да я уже понял что вы прошерстили весь инет

(молодец), да в официальном перечне *раствора бриллиантового зелёного* нет. А на картинке в вашей сцылке есть.))) Но это всё пена. Я даже оставлю за скобками свои мысли относительно адекватности того чела который сей список составлял, а только поясню свою мысль о водителе. Если вы водитель, да ещё со стажем,(таксист является таким по определению) а не наездник, который дальше того как залить бенз не вникает, то у вас просто обязаны быть мелкие травмы(где то ключ сорвался, где то отвёртка). И чем вы их будете лечить? На сегодняшний день лучше *зелёнки* ничего не придумали. По этому наличие *зелёнки* не показатель злых намерений.