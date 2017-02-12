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§ NG.kz
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. Видео, размещённое в интернете, вызвало мощный общественный резонанс.
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* танкоградец
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1522
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 13.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
http://www.zakon.kz/4679007-novaja-avtoaptechka-dlja-kazakhstana-v.html

Да я уже понял что вы прошерстили весь инет
(молодец), да в официальном перечне *раствора бриллиантового зелёного* нет. А на картинке в вашей сцылке есть.))) Но это всё пена. Я даже оставлю за скобками свои мысли относительно адекватности того чела который сей список составлял, а только поясню свою мысль о водителе. Если вы водитель, да ещё со стажем,(таксист является таким по определению) а не наездник, который дальше того как залить бенз не вникает, то у вас просто обязаны быть мелкие травмы(где то ключ сорвался, где то отвёртка). И чем вы их будете лечить? На сегодняшний день лучше *зелёнки* ничего не придумали. По этому наличие *зелёнки* не показатель злых намерений.
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