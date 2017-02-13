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§ NG.kz
Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор своим коллегам-взяточникам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На приговор по делу о полицейских поста «Рубеж», обвиненных в вымогательстве взяток, пригласили такое количество людей в погонах, что они не вместились в зал. Пригласили для профилактики, однако эффект получился прямо противоположный.
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Алим
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
мудачье без принадлежности к роду и племени.

это ты без родины и флага, а за ним видишь сколько людей, если попадешь ты то только твоя мама и будет плакать.

Денис
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема взяточников, в взяточниках.Если бы не брали,то и давать было некому. и в бюкратии, траты времени на административное гумно.

Денис
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алим,где вы видите людей на фото? Сколько бы не собрали "людей" за ними, не волнуйтесь,за такими ,как я соберется не меньше. У них большая проблема по жизни. Эти полицаи Родину свою продают за взятки. Как будет что посеръезней ,так и они переметнуться на сторону врага,потому что продажные твари. Было бы гуманней таких к расстрелу назначить через повешанье и в назидание таким же упырям посадить на кол перед управлдением МВД,как при Иване Грозном.

нурлыкунчик
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
совокупленый стыд ....э'тот тож бабло просил.чтоб зарядить служебный... телефон?

* Доктор СИЗО
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2392
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.02.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
Часто говорят, что мол обнаглели, негодяи, взяточники.. Ведь сами рады сунуть 3-ть суммы от штрафа и поехать без штрафа.

-весь город облеплен всякого рода запрещающими знаками, с указанием зоны действия в метрах..... а что мне теперь рулетку возить с собой? А написать служебку по инстанции, что бы возле таких знаков стояли на заборе, на асфальте, дополнительной на стойке реальные цифры ограничений для ориентации водителей слабо? Гораздо легче притаиться возле такого несуразного знака и ловить рыбку.....большую и маленькую....вот это и есть коррупция....
Профайл

ВЧК
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:37
Комментарий удален модератором.

иван
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ани аборзели савсем на ытом рубиже кстенки чтоб другим урок был

SBG
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:47
Комментарий удален модератором.

Серж
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ни крути,наказание серъезное.Не добавит и уважения и так столь неуважаемой в народе службы Ж..овцев,ну главное,чтоб процесс пошел...По идее всю вынешнюю кодлу не мешало бы полностью сменить на правильных полицаев.

* танкоградец
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1522
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 13.02.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
Часто говорят, что мол обнаглели, негодяи, взяточники.. Ведь сами рады сунуть 3-ть суммы от штрафа и поехать без штрафа. А еще потом все рассказывать, мол остановили, я за 20 литров бензина "развел"... Сами ведь любим по-быстрому, без очереди решить какой-нибудь вопрос, а еще лучше без лишних вопросов, за деньги, и не обязательно на дороге.
Проблема взяточничества в большинстве из нас, по разные стороны погонов...

Совершенно с Вами согласен, добавлю ещё что не только рады, а и сами предлагаем; по тому как выгодно не только финансово, так ещё и в чёрный список не попадёшь.
Профайл

нурлыкунчик
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
иван:

Ваня пожалуйста попробуй не писать на @олбанском@.

Что толку к стенке.это менталитет.в менты идут ,чтоб на законных основаниях ,класть купюры в .....личный карман ..

Бывалый
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Но аплодисменты коллег наводят на мысль

о том что им пытались пришить то чего на самом деле не было.
Не подфартило в этот раз финикам.
В очередной раз.

нурлыкунчик
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
По идее всю вынешнюю кодлу не мешало бы полностью сменить на правильных полицаев.

дык ,а с откуда взять этих правильных?
правильные полицаи должны получатся в обществе ,которое уважает в массе своей законы.

А пока,как в том английском стишке --в Доме, который построил....

дядя Уэф
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
о том что им пытались пришить то чего на самом деле не было.
Не подфартило в этот раз финикам.
В очередной раз.

ты тож" на бензин для служебных машин" с граждан" пожертвования " попрошаешь?

Гость
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В наше время можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. Красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды." © Антибиотик, "Бандитский Петербург"

Сколько лет прошло, а ничего не изменилось...
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