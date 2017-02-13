Денис Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского... #3







Отправлено: - 15:03 Ну, Денинг Н.Я. Свояку Кулагина таки не дали машинку к юбилею и вытолкнули на повышение в область, таки он там себе ее отхватил) но зато в Рудном не дали, опубликовали и задали официальный вопрос на тему растраты бюджета)тут,главное,вовремя заметить и не спустить на тормозах.Вон, акимчик до большого дельца купил машинку очень нужную и смотался на повышение в астану,не попрозамшись даже. и все хорошо даже)))