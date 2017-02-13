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≡ Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского района авто за 23 млн.тг.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского района авто за 23 млн.тг.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, скрин со страницы госзакупок Денисовским деятелям срочно надо купить авто за 23 млн.тг.
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* Vital
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю запретить всякие сайты про инфу о госзакупках. Толк от них простым людям всё равно нету. Только расстройства .
Профайл

Денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 13.02.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я давно об этом вещаю, и видеокамеры везде поубирать и доступы сократить,а то воровать и грабить оченно проблематично выходит.

Денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 13.02.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, Денинг Н.Я. Свояку Кулагина таки не дали машинку к юбилею и вытолкнули на повышение в область, таки он там себе ее отхватил) но зато в Рудном не дали, опубликовали и задали официальный вопрос на тему растраты бюджета)тут,главное,вовремя заметить и не спустить на тормозах.Вон, акимчик до большого дельца купил машинку очень нужную и смотался на повышение в астану,не попрозамшись даже. и все хорошо даже)))

Денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 13.02.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а лучше пегасов на енти мульоны поставить на автодороге Денисовка -Камышное))) так скать для привлечения инвестиций в край тургайский)

Читатель 1
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 13.02.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Автоколонна N 5"
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