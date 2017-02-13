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§ NG.kz
Арестован брат Куандыка Бишимбаева
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев К. организовал преступную схему по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в г.Кызылорда через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».
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FOMA
Re: Арестован брат Куандыка Бишимбаева




Отправлено: 13.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
организовал преступную схему по хищению 1 млрд


Вот интересно, почему не 986 млн. не 1 млрд. 112 млн. а МИЛЛИАРД. Не ужели нет точных цифр из гос. бюджета откуда эти деньги были благополучно переданы? "Подставуха" какая то.

Денис
Re: Арестован брат Куандыка Бишимбаева




Отправлено: 13.02.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
под домашний арест,значит достаточно много наворовал и достаточно может отвалить,ну, а дальш все мы знаем,условка, и перевод на другую должность.

Гость
Арестован брат Куандыка Бишимбаева




Отправлено: 13.02.17 - 15:36
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