Денис Re: Интересные местна в городе и окрестностях #33







Отправлено: - 13:05 Да, не склонен к тебе нена..бешь-не проживешь. Вот откуда у госслужащего получаещего максимум 250 тыщ(хотя предудущие впадали в ступор от этого вопроса,потому как не знали)такие явства-имущества? хотя бы на жалкие сотни мильонов теньгушек? Ну,розинов , обегоривал в 90-тые колхозников,выдавая им соляру втридорога под залог техники, потом неурожай,он и технику прибрал, а дальше и колхозы.молодец,чего скажешь? мафиози еще тот. Потом подсуетился и заводики .пароходики забесценок приобрел у таких же барыг. Какое тут образование поможет? тут с честным рылом в калашный ряд не сунешься,тут без афер никак не пройдет.только честные люди-то при чем тут?? почему за наш счет таким уродам достается все от жизни,а некоторые будут в 3-тем поколении отдавать кредиты,не видя края ямы?только потому что у нас облико морале на.би ближнего своего.Ну,да, у воров проблемы и оне терпят лишения,потому что их же такие на.баловы и кинут и отнимут,вот,сидят и боятся теперь потерять все.и людей и жизни калечат, только во благо чего? ради личной корысти? Я понимаю,если ты такой весь деловой,то и построй свой город,где как в лучших городах еуропы будет и тогда к тебе будет только почет и уважение на долгие года, а наш случай подпадает, люди воруют и живут одним днем, потму что думают только о собственной наживе.