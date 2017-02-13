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§ NG.kz
Интересные местна в городе и окрестностях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья мои угадайте кому принадлежит данные территории засаженные дворцами и котеджами? Вот, граждане наши госслужащие и товарищи предприниматели вещают о кризисах и нету денег для зарплаты, а на спутниковой карте почему-то растут ,как грибы дворцы,как это? Делитесь своими находками на картах и воотчию)
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§ лимон
Re: Интересные местна в городе и окрестностях
лимон


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Сообщений: 223
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.02.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
почему я пашу ,как лошадь,чтобы держаться на плаву, с двумя высшими с отличием и без родства должен "помогать" им шиковать в чумное время. Ну,как-то не по-людски ето и в некоторых странах данное поведение считается предательством родины,когда выкачивают все с земли и увозят на острова.Что с этой инфой делать? Да, просто при каждом их публичном выступлении,о "надо поджать пояса" , представить им их наворованное и видное с космоса и предложить умерить аппетиты)

Вы завидуете чужому наворованному(?) имуществу или отсутствию мотивации для изменения качества собственной жизни? под лежачий камень как известно ...
Профайл

112
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Конечно,посадют, я еще и фото оттеда выложу)

Да не тебя же, а в назидание всем самого тов. ОК..
Хотя не знаю, опять же гепатетически как мы сами потом будем себя вести, как ни в чем не бывало?

112
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если редактора повяжут, нужно обезопасить себя, у меня тема ремонта есть, у дракоши тема его деревни, Валентин будет кофе продолжать пить..
Ты чего делать будешь?

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, не склонен к тебе нена..бешь-не проживешь. Вот откуда у госслужащего получаещего максимум 250 тыщ(хотя предудущие впадали в ступор от этого вопроса,потому как не знали)такие явства-имущества? хотя бы на жалкие сотни мильонов теньгушек? Ну,розинов , обегоривал в 90-тые колхозников,выдавая им соляру втридорога под залог техники, потом неурожай,он и технику прибрал, а дальше и колхозы.молодец,чего скажешь? мафиози еще тот. Потом подсуетился и заводики .пароходики забесценок приобрел у таких же барыг. Какое тут образование поможет? тут с честным рылом в калашный ряд не сунешься,тут без афер никак не пройдет.только честные люди-то при чем тут?? почему за наш счет таким уродам достается все от жизни,а некоторые будут в 3-тем поколении отдавать кредиты,не видя края ямы?только потому что у нас облико морале на.би ближнего своего.Ну,да, у воров проблемы и оне терпят лишения,потому что их же такие на.баловы и кинут и отнимут,вот,сидят и боятся теперь потерять все.и людей и жизни калечат, только во благо чего? ради личной корысти? Я понимаю,если ты такой весь деловой,то и построй свой город,где как в лучших городах еуропы будет и тогда к тебе будет только почет и уважение на долгие года, а наш случай подпадает, люди воруют и живут одним днем, потму что думают только о собственной наживе.

ай
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ай Денис, ай маладца. Такие длинные комменты по всем веткам строчишь. Когда успеваешь? Таки работаешь?

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не волнуйтесь,вас каркающих о посадють даже не спросют,когда будут вылавливать. А чего вы боитесь ? правду сказать? то,что обще доступно и даже страшно озвучить? Был ,к примеру пансионат для трудящихся ССГПО, теперь стал дом терпимости для гостей из Астаны,куда свозят проституток из Москвы для ублажения нужд трудящихся,терпящих лишения.Че? могут себе позволить,только почему не думают о трудящихся,что это единственное место было, где можно было не далеко уезжая от дома поправить здоровье потерянное на карьерах? а теперь нынешний кризисный президент ССГПо вещает,что оптимизирует и выгребает...Судя по данным со спутника ситуация не такая плачевная выходит.)

Бывалый
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Например, должны платить 1000 у.е.,а платят 100 у.е

Что значит должен?
Он столько обещал?
Нет.
Не обещал.
Значит ничего он не должен.
Как договорились на 100 баксов, так и платит.
Не нравится - не надо было соглашаться.

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы бывалый,видимо не жили в 90-тые. да,не надо было соглашаться,так и остались в ссгопе старики,наркоманы и дети больные,остальные разъехались давно уже ,ну, и кучка детей управленцев,потому что их никуда не берут.ну, ето проблема моногородов,что устроится никуда нельзя. и не возьмешь кость ,не получишь ничего. ну,или в аферы подаваться какие купи-продайные,"бизнес" вести...так и бизнес весь в моногородах держится от зарплаты на комбинате. Все получается зависимы от него,как ни крути.только основная прибыль улетает на острова в офшор,а люди так и остаются былом живущими от зарплаты к зарплате. Не все способны на на.балово ближнего своего, это конечно большой минус.

§ КГСПС
Re: Интересные местна в городе и окрестностях
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.02.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот он наше всё,сам палец о палец не ударит,но зато с удовольствием будет считать чужие деньги из космоса.

Рудного уже мало, до Костаная добрался. :lol:
Профайл

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" жаль,королевство маловато. разгуляться негде"

Хохол
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
разгуляться негде

Вот ежели поменьше гулял , и побольше работал , мож тоже чё то имел бы , что с космоса можно разглядеть . А так сидючи за компом круглые сутки , и барабаня в обе руки по клаве , много не заработаешь . Разве что гастрит и язву . То что ты с двумя высшими (с отличием) не вписался в реалии , кроме тебя , не виноват ни кто .

Денис
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
товарисчу Хохлу,у которого всегда хата с краю, суть в том,что не все честные люди вписываются в реалии "не на.бешь-не проживешь" и если вы хотите быть частью этой мышинной возни,то мне вам только соболезновать остается. ворье еще ничего созидательного не создавала. когда гнобят такие жулики и проходимцы что вашим детям остается,кроме разрушенных сел и производств? только собирать металл и сдавать его. Свалка.

Бывалый
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Вы бывалый,видимо не жили в 90-тые

Нет конечно.
Не жил.
Я сразу в жирные 2000-е родился.
Потому и бывалый.
Цитата:
Денис:
так и остались в ссгопе старики,наркоманы и дети больные

И ты считаешь что им надо по штукарю башлять?
А за что им столько?
На мой взгляд им и десятку не за что.

Хохол
Re: Интересные местна в городе и окрестностях




Отправлено: 13.02.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
и если вы хотите быть частью этой мышинной возни,

Хорошую мысль как то озвучил Горожанин , жить по человечески можно даже в нечеловеческих условиях . Неужели для тебя просто жить невозможно , обязательно надо участвовать или быть частью ? По сравнению с теми периодами истории , которые у нас были ещё вчера , сегодняшний день сказка . Щас можно быть и "белым" и "красным" , и коммунистом и демократом , и богатым и бедным , и ни кто тебя за это к стенке не поставит . Ты ж даже свою возможность выговориться , не ценишь . Думая что так было всегда . В любое время есть что то плохое , и что то хорошее . Ты ж зациклился только на плохом .
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