Цитата: antonK:

Часто говорят, что мол обнаглели, негодяи, взяточники.. Ведь сами рады сунуть 3-ть суммы от штрафа и поехать без штрафа. А еще потом все рассказывать, мол остановили, я за 20 литров бензина "развел"... Сами ведь любим по-быстрому, без очереди решить какой-нибудь вопрос, а еще лучше без лишних вопросов, за деньги, и не обязательно на дороге.

Проблема взяточничества в большинстве из нас, по разные стороны погонов...

Совершенно с Вами согласен, добавлю ещё что не только рады, а и сами предлагаем; по тому как выгодно не только финансово, так ещё и в чёрный список не попадёшь.