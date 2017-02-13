/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Объем потребления алкоголя на душу населения в Казахстане превышает уровень деградации генофонда - министр МВД		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Объем потребления алкоголя на душу населения в Казахстане превышает уровень деградации генофонда - министр МВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов в ходе правительственного часа в Мажилисе рассказал, сколько преступлений совершают казахстанцы в алкогольном опьянении.
Читать новость

112
Re: Объем потребления алкоголя на душу населения в Казахстане...




Отправлено: 13.02.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто то сейчас начнет говорить что это больные люди, пусть убивают..

112
Re: Объем потребления алкоголя на душу населения в Казахстане...




Отправлено: 13.02.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И всегда такие речи звучат перед повышением цен..
Нет чтобы совсем не продавать, а то - мы подымем цену литра водки на 10 копеек, чтобы народишко водку меньше жрал и меньше себя убивал..
Каждый год одно и тоже и каждый год повышают..

гость
Re: Объем потребления алкоголя на душу населения в Казахстане...




Отправлено: 13.02.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну кто то сейчас начнет говорить что это больные люди, пусть убивают..

Зачем? Мазать зеленкой. А кто рудненский пивас упаковками, тому только нос.
:lol: :lol:
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 86
Зарегистрированные пользователи: Виталий Ефименко, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 181
Пользователей: 4
Всего: 185

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх