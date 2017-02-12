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Ольга Колоколова:
Ну значит таки я люблю посконную робусту.
Робусту в чистом виде пьют редко - горечь там прямо таки испепеляющая, и кофеина больше в 4-6 раз, чем в арабике.
Чаще всего ещё добавляют в смесь разных арабик, чтобы скорректировать вкус и получить как раз любимый вами плотный, насыщенный вкус, без кислинки. Ваш жокей италия практически гарантированно как раз вот такой бленд.
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Ольга Колоколова:
спасибо, заманчиво, но мне, как Масяне, "сегодня так нельзя". Вы Валентин, "уважаемый", а я "та самая ОК". И потом вы же кажется мне... сын? Что скажут некоторые пользователи, что вы, что вы)))
Не вижу, почему бы одному благородному дону не помочь другому в беде!