Маркс Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #117







Отправлено: - 10:30 Дело было в большом сибирском городе во времена начала перестройки. Во всех магазинах вдруг появились зеленые зерна вьетнамского кофе на развес. Цена была не то что приемлемая, а откровенно советская, т.е. небольшая. Народ как-то не особо отреагировал на новшевство, очередей не создавал, ажиотаж не поднимал. Однако в той среде, где вращался я, кофе был напитком более-менее привычным и мы окунулись в атмосферу жарки и варки. Стало традицией приходя в гости оценивать искусство обжарки и приготовления этого напитка, непременно дегустируя его вкусовые качества. Мастерство приготовления росло вместе с добавками, которые щедро добавлялись при варке кофе. Особенно вкусным получался кофе у жены начальника лаборатории и однажды одна сотрудница попросила открыть этот секрет. На что жена начальника ответила, что секрет очень прост. Нужно просто класть в джезву больше кофе при варке. С тех пор выпито уже много чашек кофе, но и сегодня я доверяю больше этому секрету, чем сорту, цене и умению готовить этот напиток.