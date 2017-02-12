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≡ Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: Валентин
§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Прав Валентин.

ОГ не верте вальку... :-) Вы действительно пьёте АРАБИКУ,но со вкусом РОБУСТЫ... :-) :-)
это просто всёЦитата:
Ольга Колоколова:
классическая иллюстрация склонности человеческого мозга к штампам и стойкости ложных представлений)

:lol: :lol: :lol: :lol:
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§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Что скажут некоторые пользователи, что вы, что вы)))

да ничё не скажем... усыновляйте и наслаждайтесь арабикой,робустой и жаренным ячменным колосом.... :lol:
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§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9773
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
и жаренным ячменным колосом.... :lol:

Это был - самый,настоящий кофе.Заваривали в кастрюле... :lol:
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§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это был - самый,настоящий кофе.Заваривали в кастрюле...

это был ЕЩЁ самый настоящий ДИЕТИЧЕСКИЙ кофе... :-) ну вапще странно и смешно читать рассуждения дилетантов о вещах,в которых разбираться могут несколько сотен человек,из семи миллиардов населения планеты... я вот набирал несколько раз аннонсированные австралийские,итальянские,аргентинские,испанские и французские вина... да,некоторые из них отличаются по вкусу,но всего того перечисленного букета я в них не унюхал не угрыз.... тоже самое и с игристыми винами... причём игристые вина,некоторые,приятнее нежели опробованные мною известные сорта шампанского (немного,немного...)... весь "вкус" которых состоял из раскрученного названия...
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знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это был - самый,настоящий кофе.Заваривали в кастрюле..


цикорий надо пить. там кофеина нет.

§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8912
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
цикорий надо пить. там кофеина нет.

он нам,как и корица,как и гвоздика, по ментальности аполитичен... пусть его румыны едят... а вот овёс,ячмень,рожь-это наше... :lol:
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
тут должен быть рецепт изысканного латте,


За этим в интернет, я изысками не страдаю :)
Классика: одинарный эспрессо, взбитое паром молоко, корица с сахаром.

Цитата:
07Litra:
рвда штоли?... с одного мешка кофеЯ,и то и другое?.


В натуре! Капуччино и латте это напитки приготавливаемые на основе эспрессо :)
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Ну значит таки я люблю посконную робусту.


Робусту в чистом виде пьют редко - горечь там прямо таки испепеляющая, и кофеина больше в 4-6 раз, чем в арабике.
Чаще всего ещё добавляют в смесь разных арабик, чтобы скорректировать вкус и получить как раз любимый вами плотный, насыщенный вкус, без кислинки. Ваш жокей италия практически гарантированно как раз вот такой бленд.

Цитата:
Ольга Колоколова:
спасибо, заманчиво, но мне, как Масяне, "сегодня так нельзя". Вы Валентин, "уважаемый", а я "та самая ОК". И потом вы же кажется мне... сын? Что скажут некоторые пользователи, что вы, что вы)))


Не вижу, почему бы одному благородному дону не помочь другому в беде!
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ну вапще странно и смешно читать рассуждения дилетантов о вещах,в которых разбираться могут несколько сотен человек,из семи миллиардов населения планеты


Откуда сделан такой вывод?

Цитата:
07Litra:
я вот набирал несколько раз аннонсированные австралийские,итальянские,аргентинские,испанские и французские вина


Давай так: если хочется рассказывать про свои личные предпочтения в винах, про отсутствие разницы во вкусах, и так далее - в тему "флуд", а здесь всё же лучше про кофе.
Не нравится кофе, не любишь - можно не писать.
Спасибо!
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
могу на неделе пакет свежеобжаренного от торрефакто
спасибо, заманчиво, но мне, как Масяне, "сегодня так нельзя". Вы Валентин, "уважаемый", а я "та самая ОК". И потом вы же кажется мне... сын? Что скажут некоторые пользователи, что вы, что вы)))

Ах..
Ух...
У меня просто слов нет и дышать тяжело!

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня просто слов нет и дышать тяжело!


В зобу дыханье спёрло - стыдно не знать классику, в твоём-то возрасте уже.
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Маркс
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 13.02.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в большом сибирском городе во времена начала перестройки. Во всех магазинах вдруг появились зеленые зерна вьетнамского кофе на развес. Цена была не то что приемлемая, а откровенно советская, т.е. небольшая. Народ как-то не особо отреагировал на новшевство, очередей не создавал, ажиотаж не поднимал. Однако в той среде, где вращался я, кофе был напитком более-менее привычным и мы окунулись в атмосферу жарки и варки. Стало традицией приходя в гости оценивать искусство обжарки и приготовления этого напитка, непременно дегустируя его вкусовые качества. Мастерство приготовления росло вместе с добавками, которые щедро добавлялись при варке кофе. Особенно вкусным получался кофе у жены начальника лаборатории и однажды одна сотрудница попросила открыть этот секрет. На что жена начальника ответила, что секрет очень прост. Нужно просто класть в джезву больше кофе при варке. С тех пор выпито уже много чашек кофе, но и сегодня я доверяю больше этому секрету, чем сорту, цене и умению готовить этот напиток.

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный анекдот, спасибо, смеялся :)
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