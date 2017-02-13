Vital Re: Ради надежного будущего #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3918

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:01 Редакция скиньте мне в личку номер банка. . Ульяны. Скину ей не много денег на тренажёр этот. В редакцию не буду заносить. Могу полностью оплатить всё но в течении пару месяцев. Я тоже не мильёны зарабатываю. Первая оплата будет пол суммы. красивая девушка. понравилась.