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§ NG.kz
Ради надежного будущего
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 56-м туре «Нужных денег» нужно помочь четырехлетнему мальчику и молодой женщине. Чтобы помочь обоим участникам нашего благотворительного проекта, необходимо собрать 370 000 тенге. 200 000 требуются Данилу Малых для поездки на лечение в Челябинск, а Ульяне Погореловой нужен тренажер стоимостью 170 000 тенге.
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§ Vital
Re: Ради надежного будущего
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция скиньте мне в личку номер банка. . Ульяны. Скину ей не много денег на тренажёр этот. В редакцию не буду заносить. Могу полностью оплатить всё но в течении пару месяцев. Я тоже не мильёны зарабатываю. Первая оплата будет пол суммы. красивая девушка. понравилась.
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§ Vital
Re: Ради надежного будущего
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я настаиваю . Только можно побыстрей . Если у ней нету то свой скиньте редакционный. А то я щас на днях свалю . Мне потом будет некогда .
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