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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, особенно в интернете, становится типичным третий способ ведения дискуссий, когда чьи-то суждения – лишь повод для разговора о своем. Либо еще проще - чтобы показать «себя любимого», по выражению известного российского журналиста.
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Денис
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что делать? а начать поменьше трепаться на кухнях и форумах и уже в реальности вершить о чем трепешь на форуме.

фанат
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Впечатлило то, что люди, глядя на строчки, не увидели и даже не попытались увидеть, о чем речь.

Извините пож-ста что не соответствуем вашим строгим нормам и правилам поведения. Будем исправляться и писать правильные ответы на публикации .

§ Валентин
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общение по переписке имеет ряд неустранимых недостатков, сделать с этим нельзя ничего.
Профайл

112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там в теме про переименование все о том же.
О том, что те любимые ваши читатели, которые яростно вас поддерживают, ни один, ни одна живая душонка не стала поддерживать вас в этом казалось бы легком вопросе..
Наоборот, того кто поддержал, попытались объявить белой вороной и провокатором.
Те кто не ходил и кто завидовал тому что он Человек..
Вот оно само то, реальность, и интернет.
В интернете вам в глаза и в ваших статьях говорят одно.
В реале всё оказывается пафосом, понтом..
Так что пенять на людишек, на своих фанатов думаю не надо и надо понимать, они прежде плюнут на вас три раза, чем поддержат реально..

Неважно
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно! Часто даже в жизни сталкиваешься с тем, что собеседник все темы переводит в одну, удобную для него и как правило только о нем.

112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но как менять ситуацию? Зде

А это зачем?
Что вам не нравится, интернет, обилие информации?
Ну можно закрыться от всех по примеру сев. Кореи и все отрубить.
Образование оттого лучше станет, перед прышком очередной технической революции?

Хохол
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сегодня же, особенно в интернете, становится типичным третий способ ведения дискуссий, когда чьи-то суждения – лишь повод для разговора о своем. Либо еще проще - чтобы показать «себя любимого», по выражению известного российского журналиста. Иначе говоря, и в дискуссиях очень часто господствует та же имитация, с которой я так же отчаянно и бесполезно сражаюсь.

А кто мешает в интернете , как и в жизни , выбирать оппонента для дискуссий . Зачем "отчаянно " и главное "бесполезно" сражаться со всеми ? В жизни Юрий Бондаренко то же начинает спорить и дискутировать со всеми подряд , даже видя что человек будет спорить ради спора , и единственной целью иной раз будет навязывание своего мнения . Спор или дискуссия нужны для выявления истины и что бы под черпнуть для себя что то новое и интересное от собеседника . Всё остальное это говорильня , болтовня и соревнование , кто умнее .

Читатель
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле все просто!
Приглашая, в данном случае к дискуссии, Вы задумываетесь о выборе гостей? Тех кто будет участвовать в дискуссии?
Какая Ваша цель?
Пригласить всех без разницы кого, лишь бы в зале не было свободных мест. Или пригласить интересных, остроумных людей. Поспорить на интересные или злободневные темы. Услышать новые и неожиданные мысли.
А если приглашать всех без разбора, да и в любом случае, сумеете ли Вы удержать их в рамках? В рамках беседы, дискуссии, приличия или даже удержать от мордобоя.
В случае, с НГ, к сожалению, администрация не умеет или не хочет держать комментаторов в таких рамках. Может они, таким образом заполняют свободные места или привлекают к себе, по моему мнению, сомнительный интерес. Незнаю!
Но факт остаётся фактом!
Здравые и адекватные комментатории забиваются, истеричными криками с галерки. И все эти комментарии, всем известным, ставшие уже притчей во языцах, комментаторов, не несут в себе ни новых мыслей, ни смысла. Поскольку являются "аранжировкой" одной и той же темы, близкой этим агрессивным троллям.
Увы, увы!

112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель:
Здравые и адекватные комментатории забиваются

Это очень сугубо личное внутреннее ощущение, которое не нужно путать, взглянув на картинку над..
Возможно тот кто думает что именно у него самые адекватные комментарии, возможно он больше всего и ошибается, глядя изнутри, со своего зарешеченного окошка в доме..

112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы кто-то по-бендеровски надевал на

А вот это как?
Бендера что, одевался как то по другому?

лучко
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда лектор выходит на трибуну первая цель - заинтересовать слушателя (если конечно лектор - это не выдающийся человек). А если лектора или лекцию считают пустышкой слушатели, то откуда будет конструктив? Будет свист и помидоры. Автор, вы вышли на трибуну (газета). Вы назвались лектором (журналистом) с претензией на истину. Но получили в ответ свист. И вы вините нравы! А может это не три вида дискуссии, а одна простая реакция на бездарность, взобравшуюся на трибуну?

112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лучко:
Автор, вы вышли на трибуну (газета). Вы назвались лектором (журналистом) с претензией на истину. Но полу

А что, он не только журналист Нашей Газеты?
Я например патриот ее..

гость
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лучко:
Но получили в ответ свист. И вы вините нравы! А может это не три вида дискуссии, а одна простая реакция на бездарность, взобравшуюся на трибуну?

Факты?
Назови ФИО талантов, чтобы сравнить!
А иначе это очередное пускание пузырей в лужу очередного п..кальщика.
Их и без тебя хватает
Цитата:
лучко:
А может это

А может...а может это и не так.
:lol:
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