Цитата: Сегодня же, особенно в интернете, становится типичным третий способ ведения дискуссий, когда чьи-то суждения – лишь повод для разговора о своем. Либо еще проще - чтобы показать «себя любимого», по выражению известного российского журналиста. Иначе говоря, и в дискуссиях очень часто господствует та же имитация, с которой я так же отчаянно и бесполезно сражаюсь.

А кто мешает в интернете , как и в жизни , выбирать оппонента для дискуссий . Зачем "отчаянно " и главное "бесполезно" сражаться со всеми ? В жизни Юрий Бондаренко то же начинает спорить и дискутировать со всеми подряд , даже видя что человек будет спорить ради спора , и единственной целью иной раз будет навязывание своего мнения . Спор или дискуссия нужны для выявления истины и что бы под черпнуть для себя что то новое и интересное от собеседника . Всё остальное это говорильня , болтовня и соревнование , кто умнее .