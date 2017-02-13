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§ NG.kz
Скажите, что это такое?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш дом весь уже обвешан проводами больше он уже похож на пояс шахида. Дом наш старый 64 года постройки прошлого века. Но нет все службы как кабельные или сотовые начинают нам навязывать свою услугу которые никто и не смотрит.
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§ Сергей_я
Re: Скажите, что это такое?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1852
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.02.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать где-то проще снаружи кинуть кабель, а в других домах есть возможность внутри его проложить. Это одно из мнений
Профайл

* лимон
Re: Скажите, что это такое?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.02.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
витая пара? поотрезайте и всего делов :lol:
Профайл

Местный
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня в Алтын Армане нет не кабельного не телефона с интернетом, вообще никаких кабелей и знаете я Вам завидую

гость
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем фото это коробка Алма тв

Вечтроеч
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черные кабели толково протянуты. А белые проводки - похабная халтура. Но в дом заходят, соответственно, кто-то пользуется (пользовался). Скинулись бы жители, да отремонтировали домишко, с обшивкой (сайдинг).

Андрей
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черные это Казахтелеком. Телефония есть почти на всех домах этих лет. А белые тоненькие проводки это Билайн халтурит.

ТТС
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожарники куда смотрят? Ах,ну да! Здесь же с некого взять мзду!

Андрей
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не хочет платить за качественную прокладку проводов. Люди считают, что это должны делать бесплатно. А затраты времени и материалы никто не считает. Поэтому мы получаем такой хаос, в котором иногда просто невозможно разобраться. Вот например новый дом Парк резидентс. Построен были и спроектирован под коллективные коммуникации. Но наш народ не очень хочет участвовать в колхозах. И теперь весь так называемый "Элитный" дом погряз в паутине проводов. И никому ничего не надо. Все болтается по фасаду.

Как-то так!!!
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может,кто в курсе? Когда кабели насквозь через стену пропускают, нарушают тем самым конструкцию дома. Конечно, без разрешения жильцов, какие органы отвеяают за это - жил инспекция? кск? Дом не является объектом кондоминиума

§ Vital
Re: Скажите, что это такое?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отрежте автору все кабеля . Через месяц увидим новую новость народную . Когда вы там по на цыпляли разных фишек.. Телефоны и телевидения походу прыгали от радости не видя как производят работы. Чё щас? Нг или форумчане к вам должны приехать и всё исправить. Конкретно к кому камень в огород? Был?
Профайл

112
Re: Скажите, что это такое?




Отправлено: 13.02.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как-то так!!!:
Когда кабели насквозь через стену пропускают, нарушают тем самым конструкцию дома. Конечно, без разрешения жильцов, какие органы отвеяают за это - жил инспекция? кск? Дом не является о

Ога, снизу настроили магазинов, все распланировали, кондеры понавставляли каждый, балконы с выносами навтыкали, дом рухнул, кабельщик виноват..
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