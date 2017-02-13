Андрей Re: Скажите, что это такое? #8







Отправлено: - 12:20 Никто не хочет платить за качественную прокладку проводов. Люди считают, что это должны делать бесплатно. А затраты времени и материалы никто не считает. Поэтому мы получаем такой хаос, в котором иногда просто невозможно разобраться. Вот например новый дом Парк резидентс. Построен были и спроектирован под коллективные коммуникации. Но наш народ не очень хочет участвовать в колхозах. И теперь весь так называемый "Элитный" дом погряз в паутине проводов. И никому ничего не надо. Все болтается по фасаду.