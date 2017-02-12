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Серый волк:
На заднем плане школьная доска.
По наклону хорошо видимого луча солнца и географической широты, для начала февраля это 11 часов плюс-минус час.
Самое время учебного процесса.
Детей из школы выгнали ради этого?
-в деревне единственное теплое помещение .....это школа..... контора ТОО....и почта....не на улице же они будут свое мероприятие проводить....
-проблемами крестьян занимался еще министр Столыпин в царской России..... ничего же не получилось.... а что вы хотите, сразу получить с государства, названия, которого и на картах никогда не было..... где вся территория была размечена по принципу ..... приехали.....посрали....пометили и дальше поехали....